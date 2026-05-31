Marja-alan järjestö tuomitsee laittomuudet: ”Yhdistyksen tilaisuuksissa ei ole koskaan käyty hintakeskusteluja” Marja-alan ja vastuullisesti toimivien yritysten ei pidä kärsiä alan muutamiin yrityksiin kohdistuvien kartelliepäilysten aiheuttamasta tilanteesta, painottaa alan valtakunnallinen toimialajärjestö.

KKV:n mukaan luonnonmaja-alan suurimpiin kuuluvat yhtiöt yhteensovittivat vuosina 2013–2023 kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnat. Kuvituskuva. Kuva: Kari Lindholm

Henna Lääveri

Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö Arktiset Aromit ry kertoo olleensa tietoinen alan yrityksiin vuosina 2013–2023 kohdistuvasta kartelliepäilystä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedotti tutkinnan aloittamisesta vuonna 2023.

Tutkinta julkistettiin keskiviikkona. Tiedotustilaisuus ja KKV:n näkemys asiasta tulivat yhdistyksen toiminnanjohtajan Birgitta Partanen mukaan yllätyksenä, sillä yrityksillä oli salassapitovelvollisuus tutkinnan ollessa kesken.

Yhdistys korostaa tiedotteessaan että se ei hyväksy mitään laitonta, epärehellistä tai epäeettistä toimintaa.

”Yhdistyksen tilaisuuksissa ei ole koskaan käyty hintakeskusteluja. Marjojen hintatieto on yleistä tietoa, joka on helposti saatavilla ostopisteistä, nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta”, Partanen kommentoi tiedotteessa.

KKV:n mukaan luonnonmaja-alan suurimpiin kuuluvat yhtiöt yhteensovittivat vuosina 2013–2023 kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnat sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja pakastettujen marjojen tukkumyyntihinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Yhdistys korostaa tuoreessa tiedotteessaan, ettei alalla ei ole tullut kartelliepäilyksiä KKV:n tutkimien vuosien 2013–2023 jälkeen.

Nykyisin luonnonmarja-alan yritykset toimivat poimijoiden työnantajina ja poimijat saavat korvauksensa palkkana.

Tämän seurauksena ostokartelli ei olisi edes mahdollinen, tiedotteessa todetaan.

”Alan toiminta on muuttunut vuoden 2023 jälkeen, ja aiempia toimintamalleja on muutettu vastaamaan työsuhteisuuden toimintaperiaatteita”, Partanen sanoo.

Hän mukaansa alan on varmistettava toiminnan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa.

”Vaikka kartellikäsittely koskee menneitä vuosia, alan elinehto on, että toimintatavat ovat hyväksyttäviä. On tärkeää panostaa kestävään tulevaisuuteen ja varmistaa toimintaedellytykset yhteistyössä viranomaisten kanssa.”

Yhdistyksen mukaan menneisyys ei saa määrittää tulevaisuutta.

”Nyt on tarkasteltava tilannetta vuodesta 2024 eteenpäin ja tulevaisuuteen. Marja-alan ja vastuullisesti toimivien yritysten ei pidä kärsiä alan muutamiin yrityksiin kohdistuvien kartelliepäilysten aiheuttamasta tilanteesta”, Partanen kertoo.

Arktiset Aromit ry pitää välttämättömänä, että ettei tulevan satokauden marjankerääjien viisumien käsittelyssä tulisi viivettä.

”Kartellitutkinnan, kuten minkään muun ennen vuotta 2024 tapahtuneen ei pidä antaa vaikuttaa tämän vuoden thaimaalaisten kausityöntekijöiden viisumien myöntöön. Päätösten tulee perustua yritysten tämänhetkiseen arviointiin työnantajina.”

Mikäli poimijoiden tulo estetään, riskinä on Partasen mukaan se, että alalle pyrkii uusia, lainsäädäntöä heikosti tuntevia tai siitä piittaamattomia toimijoita.

Tämä voisi hänen mukaansa edistää harmaata taloutta ja heikentää työntekijöiden oikeuksia.

”Tästä oli selviä viitteitä jo viime satokaudella”, Partanen kertoo.