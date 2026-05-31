Audiomedia: Näin Ruotsi juonii metsänkäyttöä, kun Suomi kiistelee hiilinieluistaRuotsin metsäasioita koskeva viesti Brysseliin on yhtenäinen.
”Kun Suomessa keskustelu painottuu edelleen vahvasti ilmastopolitiikkaan, hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen, Ruotsissa selvästi halutaan vahvistaa metsäsektorin talousmerkitystä.”
Näin ruotii Suomen ja Ruotsin metsäpolitiikan eroja Suomen Metsätieteellisen Seuran Metsänhoitoklubin puheenjohtaja Heli Viiri Audiomedian artikkelissa.
Ruotsin metsäpolitiikan arviointiryhmä on tehnyt maan hallitukselle esityksen, jossa se puolustaa kansallista liikkumavaraa EU:ssa ja kannustaa käyttämään täysimääräisesti unionin sääntelyn tarjoamia joustoja.
”Eri toimijat viestivät eri suuntiin, mikä heikentää vaikuttavuutta.”
Viirin mukaan Ruotsissa metsiä katsotaan laajemmasta näkökulmasta kuin Suomessa. Ruotsissa metsätalous nähdään keskeisenä osana ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ruotsin uudistuksen ytimessä on aktiivinen metsätalous, jossa korostetaan metsien kasvun lisäämistä ja metsänomistajien vapautta päätöksentekoon.
”Ajatuksena on, että puutuotteet voivat korvata fossiilisia materiaaleja ja energialähteitä, jolloin metsien ilmastohyötyjä ei pitäisi arvioida pelkästään hiilinielujen perusteella.”
EU-politiikassa Ruotsi on onnistunut Viirin mukaan luomaan Suomea yhtenäisemmän linjan. Poliittiset toimijat jakavat yhteisen näkemyksen metsien merkityksestä kansantaloudelle, ja viesti Brysseliin on johdonmukainen.
”Suomessa tilanne on hajanaisempi. Eri toimijat viestivät eri suuntiin, mikä heikentää vaikuttavuutta.”
Ruotsin raportti painottaa sääntelyn purkamista. Tavoitteena on esimerkiksi vähentää tilanteita, joissa ympäristöperusteet estävät tai viivästyttävät metsätalouden toimia. Samalla metsänomistajien velvollisuutta selvittää hakkuukohteiden luontoarvoja halutaan rajoittaa. Raportti esittää myös muutoksia, joilla pyritään estämään pitkät oikeusprosessit.
Viirin mukaan maiden välillä on eroja metsäneuvonnassa.
"Suomessa on perinteisesti ollut vahvat metsänhoidon neuvontaorganisaatiot, mutta niiden resursseja on viime vuosina leikattu. Ruotsissa tilanne on päinvastainen, kun metsänomistajiin kohdistuvaa neuvontaa halutaan vahvistaa ja rakentaa systemaattisemmaksi."Juttu perustuu Audiomedian tuottamaan ja Marjatta ja Eino Kollin säätiön rahoittamaan kiertoartikkeliin.

