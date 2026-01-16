Tiesitkö, että tulisija kannattaisi nuohota syksyn sijaan talvella? Nuohousalan keskusliiton mukaan keskellä lämmityskautta tehty nuohous parantaa tulisijan energiatehokkuutta.

Nuohoamaton tulisija polttaa puuta heikommin, varaa lämpöä huonommin ja tuottaa enemmän päästöjä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Pakkasputki on saanut monet suomalaiset lämmittämään kotinsa tulisijoja.

Tulisija on usein ainoa täysin sähköstä riippumaton lämmitysjärjestelmä, minkä vuoksi sen kunnosta on syytä pitää huolta.

Nuohousalan keskusliitto muistuttaa, että lakisääteisen nuohouksen tilaaminen onnistuu myös talviaikaan. Valtaosalla on tapana tilata nuohous syksyllä, jolloin jonot ovat pitkiä.

Kun nuohouksen hoitaa talvella, voi tulisijaa alkaa käyttää heti seuraavana syksynä ilmojen viilennyttyä.

”Nuohous keskellä lämmityskautta parantaa tulisijan energiatehokkuutta. Tulisijoja voi lämmittää nuohousta edellisenä päivänä sekä heti nuohoojan käynnin jälkeen, eli lämmityksessäkään ei tarvitse pitää taukoa”, sanoo Nuohousalan Keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare tiedotteessa.

”Liiallinen kuumentaminen voi aiheuttaa tulipalon erityisesti savupiipun läpivientien kohdalla, ja tällaiset palot aiheuttavat usein mittavia vahinkoja.” Riku Kytölä

Nuohoaminen kannattaa, sillä nuohoamaton tulisija polttaa puuta heikommin, varaa lämpöä huonommin ja tuottaa enemmän päästöjä. Lisäksi nokipalon riski kasvaa, jos hormiin kertynyttä palamisjätettä ei poisteta säännöllisesti.

”Nokipalossa hormin lämpötila nousee rajusti, mikä voi vaurioittaa piipun rakenteita ja pahimmillaan johtaa palon leviämiseen rakennuksen rakenteisiin”, Murtokare toteaa.

Meneillään oleva pakkasjakso on lisännyt myös tulisijoista lähteneiden palovahinkojen määrää.

”Viime aikoina olemme nähneet useita tulipaloja, jotka ovat saaneet alkunsa tulisijoista tai savupiipuista ja pahimmillaan johtaneet koko omakotitalon tuhoutumiseen. Nuohouksen laiminlyönti voi pahimmillaan vaikuttaa vakuutuskorvaukseen, jos sillä on yhteys syntyneeseen paloon”, sanoo Pohjola-vakuutuksen senior tutkija Riku Kytölä tiedotteessa.

Kytölä painottaa, että tulisijaa ei saa kuumentaa liikaa.

”Liiallinen kuumentaminen voi aiheuttaa tulipalon erityisesti savupiipun läpivientien kohdalla, ja tällaiset palot aiheuttavat usein mittavia vahinkoja.”