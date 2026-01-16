Tiesitkö, että tulisija kannattaisi nuohota syksyn sijaan talvella?Nuohousalan keskusliiton mukaan keskellä lämmityskautta tehty nuohous parantaa tulisijan energiatehokkuutta.
Pakkasputki on saanut monet suomalaiset lämmittämään kotinsa tulisijoja.
Tulisija on usein ainoa täysin sähköstä riippumaton lämmitysjärjestelmä, minkä vuoksi sen kunnosta on syytä pitää huolta.
Nuohousalan keskusliitto muistuttaa, että lakisääteisen nuohouksen tilaaminen onnistuu myös talviaikaan. Valtaosalla on tapana tilata nuohous syksyllä, jolloin jonot ovat pitkiä.
Kun nuohouksen hoitaa talvella, voi tulisijaa alkaa käyttää heti seuraavana syksynä ilmojen viilennyttyä.
”Nuohous keskellä lämmityskautta parantaa tulisijan energiatehokkuutta. Tulisijoja voi lämmittää nuohousta edellisenä päivänä sekä heti nuohoojan käynnin jälkeen, eli lämmityksessäkään ei tarvitse pitää taukoa”, sanoo Nuohousalan Keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare tiedotteessa.
Nuohoaminen kannattaa, sillä nuohoamaton tulisija polttaa puuta heikommin, varaa lämpöä huonommin ja tuottaa enemmän päästöjä. Lisäksi nokipalon riski kasvaa, jos hormiin kertynyttä palamisjätettä ei poisteta säännöllisesti.
”Nokipalossa hormin lämpötila nousee rajusti, mikä voi vaurioittaa piipun rakenteita ja pahimmillaan johtaa palon leviämiseen rakennuksen rakenteisiin”, Murtokare toteaa.
Meneillään oleva pakkasjakso on lisännyt myös tulisijoista lähteneiden palovahinkojen määrää.
”Viime aikoina olemme nähneet useita tulipaloja, jotka ovat saaneet alkunsa tulisijoista tai savupiipuista ja pahimmillaan johtaneet koko omakotitalon tuhoutumiseen. Nuohouksen laiminlyönti voi pahimmillaan vaikuttaa vakuutuskorvaukseen, jos sillä on yhteys syntyneeseen paloon”, sanoo Pohjola-vakuutuksen senior tutkija Riku Kytölä tiedotteessa.
Kytölä painottaa, että tulisijaa ei saa kuumentaa liikaa.
”Liiallinen kuumentaminen voi aiheuttaa tulipalon erityisesti savupiipun läpivientien kohdalla, ja tällaiset palot aiheuttavat usein mittavia vahinkoja.”
Ohjeet paloturvalliseen ja energiatehokkaaseen puunpolttoon:
Polta tulisijassa vain kuivaa polttopuuta. Kostea puu ja roskien poltto lisäävät savuhaittoja ja nokipalon riskiä.
Avaa savupelti jo hyvissä ajoin ennen sytyttämistä vedon varmistamiseksi. Sytytä tuli ylhäältä päin, ellei tulisijan käyttöohjeissa toisin neuvota.
Puu tarvitsee palaakseen riittävästi ilmaa. Perinteisissä arinallisissa tulisijoissa palamisnopeutta ja tehoa säädetään tulipesän alta tulevalla ensiöilmalla.
Älä ylikuumenna tulisijaa. Noudata tulisijavalmistajan antamia ohjeita ja älä jätä tulta valvomatta. Nuohooja auttaa ja neuvoo tulisijan oikeaan käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Varmista, ettei savupeltiä suljeta ennen kuin hiillos on täysin sammunut.
Huolehdi nuohouksen tilaamisesta. Vakituisessa asuinkäytössä olevissa kiinteistöissä nuohous on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kerran kolmessa vuodessa. Jos tulisijaa käytetään runsaasti, on nuohous tehtävä vielä näitäkin useammin.
Käyttämätöntä tulisijaa ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.
Suojaa tulisijan ympäristö ja varmista riittävät suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Älä säilytä tulisijan lähellä mattoja, muoviesineitä tai halkoja.
Käsittele tuhkat turvallisesti. Säilytä tuhkat metallisessa, kannellisessa astiassa. Älä missään nimessä säilytä tuhkaa terassilla tai rakennuksen vieressä.
Huolehdi palovaroittimista ja varautumisesta. Kiinteistössä tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Lisäksi häkävaroitinta suositellaan kaikkiin kiinteistöihin, joissa käytetään tulisijoja.
