Metsitystuen hakupalvelu sulkeutuu – toteutusilmoitus tehtävä ennen joulua Toteutusilmoitus on tehtävä viimeistään 19. joulukuuta, jotta Metsäkeskus ehtii käsitellä sen ennen vuodenvaihdetta.

Metsitystuella on tähän mennessä metsitetty noin 4 700 hehtaaria joutoalueita. Kuva: Hanne Manelius

Metsäkeskus kertoo luopuvansa metsitystuen hakupalvelusta säästösyistä.

Palvelu sulkeutuu vuodenvaihteessa.

Metsityksen toteutusilmoitus on tehtävä palvelussa viimeistään 19.12.2025, jotta se ehtii Metsäkeskuksen käsittelyyn ennen vuodenvaihdetta.

Tämän jälkeen metsitystuen toteutusilmoitukset täytyy tehdä Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Laki joutoalueiden metsityksestä päättyi 31.12.2023. Metsitysten toteutukset jatkuvat vielä vuoden 2026 loppuun saakka.

Metsitystuella on tähän mennessä metsitetty noin 4 700 hehtaaria joutoalueita, kuten entisiä peltoja ja suonpohjia. Lopullinen tuella metsitetty pinta-ala tulee olemaan hieman alle 5 500 hehtaaria koko maassa.

”Usealla kohteella heinän torjunnan laiminlyönti on johtanut suureen taimikuolleisuuteen.” Jussi Pirkonen

Metsäkeskus valvoo metsitysten toteutuksia ja jälkihoitovelvoitteen noudattamista maastotarkastuksilla.

Metsäkeskuksen tarkastamista jälkihoitotöistä noin viidesosassa on ollut korjattavaa. Eniten puutteita on havaittu heinän torjunnassa sekä taimien määrässä.

”Usealla kohteella heinän torjunnan laiminlyönti on johtanut suureen taimikuolleisuuteen, jonka vuoksi elossa olevien taimien määrä ei enää ole riittävä. Taimikossa on pitänyt tehdä täydennysistutuksia ennen kuin metsitystuki on voitu maksaa”, sanoo Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen tiedotteessa.

Maanomistajan on huolehdittava metsitetyn alueen jälkihoidosta kymmenen vuoden ajan. Ensimmäinen hoitopalkkio maksetaan kahden ja toinen kahdeksan vuoden kuluttua metsitystöiden maksusta.

Pirkosen mukaan suurimmalla osalla metsitetyistä alueista heinäntorjuntaa on tehtävä monta vuotta.

”Rehevillä paikoilla on helpompaa sen jälkeen, kun taimikko on päässyt kasvamaan heinältä karkuun. Sen jälkeen metsitykseen alkuvaiheessa käytetty aika ja vaivannäkö maksavat itsensä takaisin, kun taimikko kasvaa hyvin.”