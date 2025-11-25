Lohikalojen poikasia istutetaan Iijoen vesistöön täsmätiedon avulla Istutuksien avulla Iijokeen ja sen sivujokiin muodostuu alueelle leimautuneita lohikalakantoja.

Meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Metsä | Erä Suvi Jylhänlehto

Iijoen vesistöalueella on laadittu kattava istutusohjelma lohien ja meritaimenten pienpoikasille, Pohjois-Pohjanmaan liitto kertoo tiedotteessa.

Istutuksien avulla Iijokeen ja sen sivujokiin muodostuu alueelle leimautuneita lohikalakantoja.

Istutusohjelmaa varten tehtiin laajoja kartoituksia Iijoella, Livojoella, Pärjänjoella ja Loukusanjoella.

”Iijoen pääuoma yllätti positiivisesti, samaten useimmat sivujokien kohteista”, kertoo ympäristöasiantuntija Marleena Isomaa Eurofins Ahma oy:stä, joka vastasi istutusohjelman laadinnasta.

Livojoella havaittiin paikallisesti kiintoainekuormitusta. Osassa kartoitetuista kohteista virtavesikunnostukset voisivat parantaa poikastuotantoa.

Ohjelmassa jokaisesta kohteesta esitetään sijainti, poikastuotantoalueen koko, arvio poikastuotannosta sekä saavutettavuus eri kulkuneuvoilla.

Lisäksi ohjelmassa määritetään virtausnopeuksia, jokipohjien raekokoja ja syvyysvaihteluja sekä arvioidaan varjostusta, rantakasvillisuutta, pohjaeläimistöä ja vesikasvillisuutta.

”Pienpoikasten istuttaminen on suunniteltu tähänkin asti tarkkaan, mutta nyt valmistuneen istutusohjelman avulla lohien ja meritaimenten pienpoikasten istutuksia voi toteuttaa entistä täsmällisemmin”, Iijoen vesistöalueen hyvin tunteva kalastuksen erityisasiantuntija Eero Hartikainen Metsähallituksesta toteaa.

Pienpoikasten istutusohjelma on osa Lohi Iijokeen 2 -hanketta, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto.