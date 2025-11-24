Hirven ajoketjumetsästykseen haalitaan väkeä Kauhajoella – susitilanne ei mahdollista koirien käyttöä Kauhajoella maanomistajia ja muita halukkaita kutsutaan mukaan ajoketjumetsästykseen ensi lauantaina.

Susien takia hirvikoirien käyttö ei joka paikassa ole mahdollista. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Kauhajoen Riistanhoitoyhdistys, MTK-Kauhajoki ja Hyypän kyläosasto pyytävät apua hirvijahdin toteutuksessa.

Kauhajoen Hyypän kyläosasto järjestää hirvijahdin susitilanteesta johtuen ajoketjumetsästyksenä. Mukaan toivotaan ennen kaikkia alueen maanomistajia ja jahti järjestetään, jos saadaan riittävästi väkeä koolle.

Hirvijahti järjestetään lauantaina 29.11. kello 8.30 Hyypän majalla osoitteessa Hyypänmajantie 30, Hyyppä. Varusteena sään mukainen vaatetus sekä oranssi liivi ja päähine.

Ajoketjumetsästys tapahtuu yleensä metsästäjien yhteistyönä. Sulan maan aikana metsästettäessä oletus on, että ajettavalla alueella on hirviä. Lumikelillä nähdään lumijäljistä, mikäli alueella on oleskellut hirviä.

Ajoketjumetsästyksessä osa metsästäjistä asettuu passeihin ajettavan alueen etumaastoon tai sen ympärille. Muut pyyntiin osallistuvat lähtevät ajamaan hirviä liikkeelle.

Ajaminen tapahtuu kulkemalla sopivin välimatkoin rivissä ja pitämällä kovaa ääntä riistan ylös saamiseksi. Ääni saadaan aikaiseksi joko huutelemalla tai erilaisin välinein, esimerkiksi hakkaamalla puukapuloita yhteen. Rivi kävelee yhtenä rintamana passiketjua kohti. Arka hirvi väistää hiljaistakin kulkijaa, mutta äänenpidon avulla ajomiehet kuulevat toisensa ja saavat ketjun kulkemaan tasaisena rintamana.

Ajoketjussa kulkevat eivät pidä aseita mukanaan turvallisuussyistä. Heidän tulee pukeutua värikkäästi, jotta ketjussa kulkevat erottavat toisensa ja passiketjussa olevat havaitsevat ajomiehet.

Hirvien pyytäminen ajoketjulla on jahtimuodoista perinteisimpiä. Aiemmin hirven ajometsästys oli kyläyhteisön tärkeää yhteistä tekemistä. Sittemmin koirat ovat tulleet avuksi hirvenmetsästykseen ja ajoketjumetsästys on käynyt harvinaiseksi.

Hirvijahti ajoketjulla on erinomainen tapa tarjota metsästyksestä kiinnostuneelle luontoelämys ja ensikosketus jahtiin.