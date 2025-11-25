Susi pelotteli Forssan keskustassa koiranulkoiluttajaaSuden epäillään käyttäytyneen uhkaavasti koiranulkoiluttajaa ja hänen koiriaan kohtaan Forssan keskustassa.
Facebookin paikallisryhmässä varoiteltiin forssalaisia sudesta viime viikonloppuna.
”Olkaa varovaisia koirien kanssa lenkillä! Oltiin äsken neljän pienen koiran kanssa lenkillä ja siinä Axel-Wahrenin kohdalla kävelytiellä hyökkäsi susi pusikosta ja yritti monta kertaa hyökätä koirien päälle”, kertoi koiranulkoiluttaja kokemuksestaan.
Koiranulkoiluttaja kertoi huutaneensa kuin hullu ja päässeensä poistumaan tilanteesta kotiin neljän koiransa kanssa. ”Ihan kamala kokemus”, postauksessa todetaan.
Rikosylikonstaapeli Jari Suominen on vahvistanut Forssan Lehdelle, että poliisi sai lauantai-iltana tehtävän, jonka mukaan susi oli seurannut henkilöä, jolla oli mukanaan koiria. Tapaus oli sattunut Forssan keskusta-alueella.
Forssan Lehti: Suden epäillään hyökänneen ulkoiluttajan koiria kohti Forssan keskustassa – Poliisi kävi etsimässä suttaa
