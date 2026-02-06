Siirry pääsisältöön
Ympäristöministeri toivoo luonnonarvokaupan leviävän Suomesta maailmalle – arjesta tutut yritykset ryhtyvät yhdessä torjumaan luontokatoa
Sari Multala kannustaa yhä useampia yrityksiä tekemään luontotiekarttoja.
Tilaajalle
Metsä
|
Ympäristö
6.2.2026
18:00
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
luonnonarvokauppa
luontokato
yritysverkosto
ympäristöpolitiikka
Sari Multala
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
