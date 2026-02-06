Metsäala jyrää radiossa – käynnistää ennätysmäisen 5 000 toiston kampanjanYhdeksännen kerran järjestettävän kampanjan takana on 31 metsäalan toimijaa.
Metsäala valtaa kaupalliset radiokanavat 5 000 toiston kampanjalla, joka jatkuu maaliskuun alkuun asti. Metsäalaa tutuksi tekevä kampanja on jo yhdeksäs lajiaan.
”Metsäalan toimijat haluavat tuoda radiokampanjalla metsässä tehtävää työtä tutuksi ja viestiä metsäalan monipuolisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista”, kertoo kehityspäällikkö Veikko Iittainen Metsämiesten Säätiöstä.
Tällä kertaa metsäalan yhteiseen radiokampanjaan osallistuu ennätykselliset 31 metsäalan toimijaa. Kampanjassa kerrotaan metsien yhteiskunnallisesta merkityksestä.
Iittaisen mukaan kampanjassa metsä esitellään uusiutuvana luonnonvarana ja osaavat ihmiset Suomen menestystekijöinä.
Kampanja muistuttaa, että metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa, jotka mahdollistavat asumisen kautta Suomen. Metsät tuovat turvaa myös epävarmassa maailmantilanteessa ja ovat keskeinen osa huoltovarmuutta, kuten ovat olleet kautta aikojen.
Tuhansien toistojen takia metsäalan viestiltä on vaikea välttyä.
Kampanjan on koonnut Metsämiesten Säätiö. Vuonna 1948 perustetun säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.
Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.
