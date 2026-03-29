Hirvi upposi heikkoihin jäihin KiteelläJäät ovat nyt heikkoja joka paikassa.
Hirvi tippui heikkoihin jäihin lauantai-iltana Kiteen Hiiskoskenjoella, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.
Pelastuslaitos suoritti pelastusyrityksen hydrokoptreilla, mutta hirvi menehtyi.
Pelastuslaitos muistuttaa, että jäät ovat tällä hetkellä erittäin heikkoja joka paikassa.
Metsäpalvelu
- Osaston luetuimmat