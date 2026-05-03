Voiko vanhoja sähkötolppia hyödyntää remontissa tai polttopuuna? Asiantuntijalta vakava varoitus Houkutus säänkestävän puun hyödyntämiseen on suuri kun sitä olisi helposti saatavilla.

Puiset sähköpylväät on käsitelty arseenia sisältävällä CCA-kyllästeellä. Kuva: Markku Vuorikari

Anniina Jokinen

Vanhoja sähkötolppia on saattanut päätyä yksityishenkilöiden omistukseen esimerkiksi maakaapeloinnin seurauksena. Säänkestävää puuta voi olla houkuttelevaa käyttää rakennusmateriaalina tai polttopuuna, mutta kannattaako se?

”En suosittelisi missään nimessä”, sanoo Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Aino Heikura.

”Vanhojen sähkötolppien hyödyntäminen kotitalouksissa on paitsi kiellettyä, myös terveydelle erittäin vaarallista.”

Vanhat sähköpylväät on kyllästetty arseenia sisältävällä CCA-kyllästeellä, joka aiheuttaa syöpää joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. CCA-kyllästetyn puun myyminen yksityishenkilöille ja sen käyttö asuinalueilla, kotitalouksissa ja kesämökeillä on kielletty kaikissa tapauksissa.

Vanhoja sähkötolppia ei kannata hyödyntää omassa pihassa tai polttopuuna. Kuva: Markku Vuorikari

Jos sähkötolppia on jo käytössä kotitaloudessa, niistä tulee hankkiutua eroon, mikäli käyttöönotto on tapahtunut vuoden 2007 jälkeen. Aiemmin käyttöön otettu puu voi jäädä paikalleen sen käyttöiän loppuun saakka.

”Olisin erityisen tarkkana siitä, että ei hyödynnä niitä sellaisissa kohteissa, joissa puu voi olla kosketuksissa ruokaan tarkoitetun kasvin tai ihon kanssa”, Heikura sanoo.

CCA-kyllästettyä puuta voi käyttää ainoastaan erityistapauksissa teollisuus- tai ammattikäytössä.

”Haasteena on, että osa yksityishenkilöistä ajattelee, että tämä on parasta ja kestävintä puutavaraa ikinä, ja että sitä voi välittää toimijalta toiselle”, Heikura pohtii.

Todellisuudessa sähköpylväissä käytetty puu on vaarallista jätettä, joka tulee kierrättää asianmukaisesti vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Lähimmät vaarallisen jätteen kierrätyspaikat voi tarkistaa esimerkiksi osoitteesta www.kierratys.info.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2025.

Juttu on osa Tilaajan toive -sarjaa, jossa MT käsittelee lukijoille merkityksellisiä aiheita.