Lämpöpuutuotteita Kaskisissa ja Iisalmessa valmistava Lunawood käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat koko Suomen henkilöstöä, uutisoi Ilkka-Pohjalainen.
Neuvotteluissa tarkastellaan uutisen mukaan ensisijaisesti työtehtävien ja organisaatiorakenteen muutoksia, mutta myös irtisanomiset ovat mahdollisia.
Muutokset voivat koskea enintään 20 henkilöä koko konsernissa.
Yhtiö työllistää yhteensä 140 henkilöä Suomessa ja tärkeimmissä vientimaissaan.
Muutosneuvottelujen taustalla on Euroopan rakennusalan odotettua pidempään jatkunut matalasuhdanne, jonka vuoksi yhtiön kannattavuus on ollut tavoiteltua heikompaa.
