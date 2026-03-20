Lukijalta: Metsähallitus kunnioittaa poliittista päätöstä ja toimii sen mukaisesti Metsähallitus ei valtion omistajaohjauksessa olevana liikelaitoksena ota kantaa valtioneuvoston hyväksymiin vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteereihin, kirjoittaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen

Jaa Kuuntele

Metsää ja luonnonarvoja. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Mielipide | Politiikka Lukijalta Hannu Lehtonen

Vanhojen metsien suojeluprosessin valmistelu ei ole ollut tieteeseen nojaavaa eikä avointa, kirjoittavat Panu Halme, Mikko Mönkkönen ja Anna Kukkonen (MT 16.3.). Täsmennämme muutamia kirjoituksessa esitettyjä väitteitä.

Metsähallitus ei valtion omistajaohjauksessa olevana liikelaitoksena ota kantaa valtioneuvoston hyväksymiin vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteereihin. Kunnioitamme poliittista päätöstä ja toimimme sen mukaisesti.

Metsähallitus laati inventointiohjeen ja aloitti maastomittaukset kesällä 2024. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö eivät tuolloin olleet vielä julkistaneet vanhojen ja luonnontilaisten metsien kansallisia kriteereitä. Inventointitiedot kirjattiin järjestelmään ja niitä verrattiin maaliskuussa 2025 julkistettuihin lopullisiin kriteereihin.

Inventointiohje pohjautui luonnontilaisten ja vanhojen metsien määrittelyä koskeviin EU-komission suuntaviivoihin sekä mielipidekirjoituksessakin mainittuun Syken ja Luken tieteelliseen pohjamateriaaliin.

Inventointiohje ja inventointien luotettavuus on arvioitu myös ulkopuolisissa asiantuntija-arvioinneissa. Suomen johtava metsäntutkimusorganisaatio Luke on tarkastanut ohjeen, ja sitä täsmennettiin arvioinnin perusteella. Tämän lisäksi Tapio Palvelut Oy on arvioinut inventointien toteutusta. Sekä Luken että Tapio Palvelut Oy:n raportit ovat avoimesti saatavilla metsa.fi/vlm-verkkosivuilla.

Kirjoituksen mukaan Metsähallitus on tehnyt metsänkäyttöilmoituksia metsiin, jotka olisi voitu sisällyttää suojeluun. Korostamme, että inventoiduissa kohteissa metsänkäyttöilmoitus on tehty vasta inventointien jälkeen, jos on todettu, ettei metsä täytä vanhojen tai luonnontilaisen metsän kriteereitä. Näissäkin metsissä Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan luontokohdekriteerit täyttävät kohteet siirretään toiminnan ulkopuolelle osaksi monikäyttömetsiemme alue-ekologista verkostoa.

Hannu Lehtonen

metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja

Metsähallitus Metsätalous Oy