Tanska aikoo muuttaa satojatuhansia peltohehtaareja metsäksi – suomalaistutkijat apunaTavoitteena on löytää ilmaston kannalta parhaat metsitystavat.
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat osallistuvat yhtessä tanskalaisten tutkijoiden kanssa hankkeeseen, jossa selvitetään, miten peltojen metsitys olisi tehokkainta ilmaston kannalta.
Metsityksen ilmastohyötyyn vaikuttavat muutkin tekijät kuin ilmakehästä sidotun hiilen määrä.
Suomalaiset tutkijat selvittävät hankkeessa erityisesti ilmakehän pienhiukkasiin, pilvien ominaisuuksiin, kasvien heijastuskykyyn ja maanpinnan energiataseeseen liittyviä kysymyksiä.
Tutkimus kytkeytyy Tanskan tavoitteeseen 250 000 hehtaarin metsityksestä vuoteen 2045 mennessä. Siitä on solmittu kolmikantasopimus maan hallituksen, maatalousjärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen välillä. Metsitystä rahoittaa myös Novo Nordisk -säätiö.
Metsityksen on tarkoitus hillitä ilmastonmuutosta ja rannikkovesien rehevöitymistä.
Tutkijat aikovat perustaa pitkäaikaisia mittausasemia Tanskan pelloille ja metsiin. Lisäksi tarkoitus on tehdä intensiivinen, vuoden kestävä mittausjakso vanhassa pyökkimetsässä.
Kolmivuotiseen tutkimushankkeeseen on varattu noin neljän miljoonan euron rahoitus.
"Hanke tarjoaa todella kiinnostavan mahdollisuuden tarkastella metsityksen vaikutuksia ilmastoon isossa mittakaavassa", apulaisprofessori Anna Lintunen Helsingin yliopistosta sanoo tiedotteessa.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
