Leuto vuosi ja investoinnit lämmöntuotantoon nakersivat kiinteiden puupolttoaineiden käyttöä – erityisesti metsähakkeen käyttö supistui Vuonna 2025 kiinteitä puupolttoaineita käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa yhteensä 20,8 miljoonaa kiintokuutiometriä.

Taustalla metsähakkeen käytön vähenemisessä vuonna 2025 on vuoden poikkeuksellisen lauha sää, mikä laski lämmöntuotannon tarvetta. Kuva: Carolina Husu

Metsä | Metsäenergia Henna Lääveri

Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa väheni jo neljättä vuotta peräkkäin, kertovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotiedot.

Erityisesti metsähakkeen käyttö supistui 13 prosenttia edellisvuodesta ja jääden noin 9,1 miljoonaan kuutiometriin.

Taustalla metsähakkeen käytön vähenemisessä vuonna 2025 on Luken yliaktuaari Markus Toikan mukaan vuoden poikkeuksellisen lauha sää. Se laski lämmöntuotannon tarvetta.

"Samaan aikaan metsäteollisuuden sivutuotepuun tarjonta kasvoi ja lämmöntuotannon sähköistyminen sekä hukkalämmön hyödyntäminen korvasivat puupolttoaineiden käyttöä", Toikka toteaa.

Vuonna 2025 kiinteitä puupolttoaineita käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa yhteensä 20,8 miljoonaa kiintokuutiometriä, mikä energiasisällöltään vastasi noin 40,8 terawattituntia.

Eniten Luken arvion mukaan kului metsäteollisuuden kiinteää sivutuotepuuta, yhteensä 10,4 miljoonaa kuutiometriä.

Metsähaketta paloi 9,1 miljoona kuutiometriä ja loppu koostui puupelleteistä ja briketeistä sekä kierrätyspuusta. Puupellettien ja brikettien käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi Luken arvion mukaan 15 prosenttia yhteensä 460 000 tonniin.

Poikkeuksellisen lämpimän vuoden lisäksi kiinteiden puupolttoaineiden käyttöä vähensivät Luken mukaan erityisesti viime vuosina tehdyt investoinnit, joilla on korvattu polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa.

Metsähakkeesta yhteensä 6,3 miljoonaa kuutiometriä tehtiin karsitusta runkopuusta ja karsimattomasta kokopuusta. Määrä pieneni 17 prosenttia edeltävästä vuodesta.

Pääosin uudistusaloilta kerättyä hakkuutähdettä poltettiin 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Se on kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kantojen osuus energialähteenä on vähäisempi. Niiden käyttö supistui kymmenyksellä 0,2 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden kiinteän sivutuotepuun energiakäyttö sen sijaan kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta eli noin 10,4 miljoonaan kuutiometriin.

Määrä kattoi Luken mukaan noin puolet lämpö- ja voimalaitosten kuluttamista kiinteistä puupolttoaineista.

Kuorta poltettiin noin 6,4 miljoonan kuutiometrin edestä.

Teollisuuden puutähdehaketta, kuten erilaisia puruja ja muuta erittelemätöntä puutähdettä käytettiin Luken mukaan neljä miljoonaa kuutiometriä.

Selluteollisuuden jäteliemet eivät Luken mukaan sisälly kiinteiden puupolttoaineiden tilastoon, vaikka myös ne merkittävä energiaksi hyödynnetty metsäteollisuuden sivutuote.

Luken julkaisemat tiedot ovat ennakkotietoja. Lopullinen tilasto vuodesta 2025 julkaistaan syksyllä 2026.