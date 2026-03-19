Karhut heräilevät talviunilta – näin ehkäiset pihakarhujen vierailut Karhujen keväinen ravinnonhaku voi tuoda eläimiä asutuksen lähelle. Muutamalla konstilla epätoivottuja vierailuja voi ehkäistä.

Karhut löytävät ruokaa erinomaisen hajuaistinsa avulla. Kuva: Timo Filpus

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Kun karhut heräilevät keväällä talvipesistään ne kaipaavat talvilevon jälkeen paljon energiaa. Ravintoa etsiessään kaikkiruokaiset eläimet voivat hakeutua myös ihmisasutuksen läheisyyteen etenkin silloin, jos pihoilla on tarjolla helposti saatavaa ja energiapitoista ruokaa.

Suomen riistakeskus muistuttaa tiedotteessa, että tällaisia tilanteita voidaan ehkäistä lopettamalla lintujen talviruokinta ajoissa ja huolehtimalla jätteiden säilytyksestä.

”Viime vuonna Suomessa lopetettiin poliisin antamilla turvallisuusperusteisilla määräyksillä yhteensä yhdeksän karhua. Seitsemässä tapauksessa taustalla oli ihmistoiminnan seurauksena tarjolla ollut ravinto, kuten lintujen ruokinta tai roska-astiat”, Kai-Eerik Nyholm Suomen riistakeskuksesta kertoo.

”Lintujen talviruokinta kannattaa lopettaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja ruokintapaikka siivota huolellisesti. Karhut haistavat pienetkin talipallot kaukaa ja voivat tulla niiden perässä pihoille”, Nyholm muistuttaa riistakeskuksen tiedotteessa.

Myös jätteiden käsittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota. Roska-astioihin ei tulisi laittaa ruoka-aineita tai voimakkaasti tuoksuvia jätteitä. Haja-asutusalueilla roska-astia on hyvä pitää rakennuksen suojassa tai sen lähellä tyhjennyspäivään saakka ja siirtää se tien varteen vasta juuri ennen jäteauton saapumista.

Silloin tällöin karhuja on ruokittu tarkoituksellisesti asuttujen rakennusten piha-alueilla tai niiden läheisyydessä. Tällaista toimintaa poliisi kehottaa välttämään.

”Toiminta aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä ihmisille ja johtaa usein siihen, että pihoihin tottunut karhu joudutaan lopettamaan”, Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista sanoo.