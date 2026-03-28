Lintujen kevätmuutto on tavanomaista aikaisemmassa Lapissa on tehty havaintoja jo kevään ensimmäisistä kiuruista.

Hanhia on saapunut jo tuhansia. Kuva: Jaana Kankaanpää

Lintujen kevätmuutto etenee nopeasti, kun lumiraja vetäytyy ja sulapaikat laajenevat, tiedottaa BirdLife Suomi. Muutto on tavanomaista aikaisempi, mutta ei poikkeuksellinen, sillä lintujen kevätmuutto on aikaistunut tällä vuosituhannella.

Tällä viikolla on havaittu muun muassa metsävikloja, sääksi, heinätavi, kyhmyhaahka ja tulipäähipiäinen. Lapissa on tehty havaintoja kevään ensimmäisistä kiuruista, töyhtöhyypistä ja lehtokurpista.

Västäräkeistä on tällä viikolla yli sata havaintoa, joista pohjoisin Ranualta.

Viime viikonlopusta lähtien Suomeen on saapunut runsaasti taiga- ja tundrametsähanhia sekä tundrahanhia. Etelä- ja Länsi-Suomessa hanhia on jo tuhansia.

Kurkia on havaittu Oulun ja Joensuun välisellä linjalla. Niiden määrät ovat etelässäkin vielä pieniä.

Lähipäivinä muun muassa rastaiden muuton odotetaan vilkastuvan. Räkätti-, punakylki- ja laulurastaita on saapunut toistaiseksi vähän.