Sampo Rosenlewille uusi metsäkoneiden myyntijohtajaMyyntijohtaja tulee John Deeren metsäkoneiden liiketoiminnasta.
Metsätalousinsinööri (AMK) Lasse Kirvesmäki on aloittanut Sampo Rosenlewin metsäkoneliiketoiminnan myyntijohtajana.
Kirvesmäellä on pitkä ja laaja kokemus metsäkoneliiketoiminnasta John Deere Forestry oy:n palveluksessa. Kirvesmäen vahva, asiakaskeskeinen toimintatapa antavat erinomaiset lähtökohdat tehtävässä menestymiseen, Sampo Rosenlew toteaa tiedotteessa.
Nykyinen metsäkoneiden myyntijohtaja Ahti Sormunen jää eläkkeelle juhannuksena.
Metsäpalvelu
