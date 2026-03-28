Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Matala puunmyynti-into nostaa hintoja, uusi pellonmetsitystuki ensi vuonnaMT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää!
1. Puunmyyntiaikeet alimmillaan vuosikymmeneen
Metsänomistajien into myydä puuta on vajonnut vuosikymmenen pohjalukemiin, mikä näkyy hinnannousuna. Metsäyhtiöitä odottaa siten kova työ kevään puukaupan käynnistämisessä.
2. Metsänomistajan, älä odottele sukupolvenvaihdoksessa perintöveron poistoa – hyödynnä tämä verohelpotus
Perintöveron poistaminen nousi maaliskuussa jälleen keskusteluun maaliskuussa. Metsänomistajan ei kuitenkaan tarvitse jäädä haaveilemaan perintöveron poistosta, jos mielessä on metsätilan sukupolvenvaihdos.
3. Metka-tuettuja terveyslannoituksia tehtiin viime vuonna ennätyksellisen paljon
Ahkerimmassa maakunnassa toteutettiin yli kolmannes koko maan terveyslannoituksista ja lähes puolet boorilannoituksista.
4. Uusi tukijärjestelmä peltojen metsittämiseen luvassa ensi vuonna
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta pellonmetsitystukea. Peltojen metsittäminen nivoutuu osaksi metsäpinta-alan kasvattamista.
5. MTK uudisti luonnonarvojen verkkokaupan – Yritykset maksavat maanomistajille aiheuttamansa luontohävikin korvaamisesta
Järjestö uskoo, että maanomistajien luontoteot ja niiden ostajat kohtaavat palvelun avulla aiempaa helpommin.
