Holzkurier: Ukrainan valtion metsäyhtiö teki ennätysvoiton Ukrainan valtion metsäyhtiö on onnistunut kasvattamaan ennätystuloja ja maksanut niistä merkittävän summan veroina valtion kassaan.

Kuvituskuva. Ukrainan valtion metsien turvallisuuspartion ja metsäviraston tarkistavat vastaavatko tietokannan tiedot puulastista todellista puulastia.

Metsä | Metsäpolitiikka Henna Lääveri

Ukrainan valtion metsäyhtiö Forests of Ukraine saavutti vuonna 2025 yli 8 miljardin ukrainan hryvnian eli noin 168 miljoonan euron voiton ennen veroja, kertoo saksalaislehti Holzkurier.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 598 miljoonaa euroa eli 29,9 miljardia ukrainan hryvniaa.

Veroja tuloksesta maksettiin 316 miljoonaa euroa eli 15,8 miljardia hryvniaa, mikä tarkoittaa noin puolta koko liikevoitosta. Puunmyynnin voitosta saatava tuntuva valtion veropotti on lehden mukaan seurausta kattavasta harmaan talouden torjunnasta.

Valtionyhtiön johtaja Yurii Bolokhovets on tilanteeseen tyytyväinen.

”Ensimmäistä kertaa itsenäisyyden jälkeen voitot eivät ole kadonneet varjoisiin rakenteisiin tai jakautuneet virkamiesten ja välittäjien kesken, vaan ne menevät kokonaan valtion budjettiin”, hän toteaa.

Forests of Ukraine aikoo jutun mukaan lisätä puunkorjuuta jopa 2 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Puunkorjuuta aiotaan lisätä ja tehostaa investoinneilla nykyaikaiseen metsätaloustekniikkaan, erityisesti puunkorjuun suurkoneisiin, kuljetustekniikkaan ja ammattitaitoiseen henkilöstöön.

Lisäksi tavoitteena on käyttää lisävaroja metsien suojeluun, metsänistutukseen ja metsäpalojen torjuntaan sekä valtion metsätalouden nykyaikaiseen organisaatiorakenteeseen.

Vuonna 2024 maan kokonaismetsänhakkuut olivat 14,9 miljoonaa kuutiometriä. Maan puuvarannot ovat 1,5 miljardia kuutiometriä ja niiden vuotuinen kasvu on Holzkurierin mukaan sodasta huolimatta noin 35 miljoonaa kuutiometriä.

Forests of Ukraine on Ukrainan valtion omistama metsätalousyhtiö, joka perustettiin vuonna 2022 uudistamaan maan metsäsektoria ja keskittämään hallintoa.

