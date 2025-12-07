Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Jos aloitat joulun ruokalahjojen valmistelun jo nyt, ota huomioon nämä Marttojen vinkit
Tilaajalle | Ruokatoimittaja Anneli Pessala on nähnyt ruokakulttuurin muutokset – ”Kohta multaporkkanat ovat ihmisille ihan vieraita”