Vakiomallin moottorisahasta juhlavuoden musta versioStihl on kehittänyt moottorisahoja ammattimaiseen käyttöön vuodesta 1926 lähtien.
Perheomisteinen Stihl juhlistaa satavuotista taivaltaan lanseeraamalla moottorisahan MS 500i juhlavuoden erikoisversiona, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Juhlasaha perustuu vakiomalliin ja sen ulkoasu on päivitetty mustaan.
Stihl on kehittänyt moottorisahoja ja teknologiaa ammattimaiseen metsätalouteen vuodesta 1926 lähtien. Sadan vuoden taipale alkoi varhaisista kahden miehen bensiinikäyttöisistä sahoista.
Nykypäivän MS 500i -malli on maailman ensimmäinen sarjatuotannossa valmistettu bensiinikäyttöinen moottorisaha elektronisesti ohjatulla polttoaineen ruiskutuksella.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat