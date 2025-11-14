HS: Nepalilaisten metsurien epäillään joutuneen ihmiskaupan uhriksi Suomessa – eivät olleet edes nähneet raivaussahaa Lehden mukaan nepalilaisia on vaadittu maksamaan työpaikastaan ja jätetty ilman työtä.

Jaa Kuuntele

Raivaussaha. Arkistokuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Rikokset STT

Kymmenien Nepalista tuotujen metsurien epäillään joutuneen ihmiskaupan uhriksi Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan Rajavartiolaitos epäilee, että ukrainalaismies on houkutellut yhdessä nepalilaisten värvääjien kanssa nepalilaisia metsätöihin valheellisilla tiedoilla. HS:n tietojen mukaan nepalilaisia on muun muassa vaadittu maksamaan työpaikastaan ja jätetty ilman luvattua työtä.

Lehti on haastatellut kahta Suomeen metsuriksi tullutta nepalilaista. Toinen heistä kertoo, ettei ollut koskaan edes nähnyt raivaussahaa, kun hänelle tarjottiin töitä Suomesta metsurina. Hän kertoi lehdelle maksaneensa työpaikastaan 3 500 euroa ja tehneensä jopa 18-tuntisia työpäiviä silloin, kun töitä oli.

Jutussa on jo yli 50 epäillyn rikoksen uhria, lehti kertoo. Sen mukaan ainakin kaksi epäiltyä on vangittu. Toinen vangituista on lehden mukaan ukrainalaismies, joka omistaa yrityksen, jolle HS:n haastattelemat nepalilaiset tekivät töitä. Yritys toimii verkkosivujensa mukaan Pohjois-Savossa ja Kainuussa.