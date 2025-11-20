Sudet tappaneet kaksi koiraa – toinen koki loppunsa kotipihallaan, toinen pihan läheisyydessäViime viikonloppuna kaksi koiraa jäi suden suuhun. Toinen tapaus sattui Pohjois-Karjalassa, toinen Pohjois-Pohjanmaalla.
Metsästäjäliitto kertoo tiedotteessa Ilomantsissa sattuneesta tapauksesta, jossa suomenajokoirauros joutui suden tappamaksi lähimetsässä. Susi oli tappanut koiran vain 300 metrin päästä pihasta. Kuollut Frodo oli 3,5-vuotias suomenajokoirauros, joka oli ajokokeissa saanut kolme ykkössijaa eli kyseessä oli yhtä ykkössijaa vaille käyttövalio.
Keskipohjanmaa-lehti puolestaan kertoo, että Raution kylällä Pohjois-Pohjanmaalla tapahtui viime viikonloppuna poikkeuksellinen petovahinko. Kaksi sutta tappoi ja söi lyhyen matkan päässä Raution kylän keskustasta olleen talon pihasta sekarotuisen koiran.
Keskipohjanmaa: Kaksi sutta tappoi koiran Rautiossa – jäljet kertoivat tekijöistäArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat