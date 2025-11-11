Metsästäjä ampui koiransa kimpussa olleen urossuden Joensuussa – eläinlääkäri joutui lopettamaan koiran Metsästäjä ampui pohjanpystykorvan kimpussa olleen suden 8. marraskuuta Joensuun Itikkavaarassa.

Suden hyökkäyksen kohteeksi joutunut koira loukkaantui tilanteessa vakavasti. Kuvan susi ei liity tapaukseen. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Itä-Suomen poliisi kertoo, että tilanne syntyi, kun metsästäjä oli kuullut outoa ääntä koiransa menosuunnasta. Kumpareen päälle noustuaan, hän oli havainnut noin 30 metrin päässä edessään kaksi sutta. Metsästäjän pohjanpystykorva oli ollut toisen suden hampaissa. Metsästäjä oli huutanut voimakkaasti ja yrittänyt saada sudet pois koiran kimpusta. Toinen susi oli juossut paikalta pois, mutta toinen susi yritti koira suussaan poistua paikalta.

Tässä kohtaa metsästäjä ampui kiväärikaliberin aseella sutta. Laukauksen jälkeen susi oli kaatunut, mutta koira oli ollut vielä suden hampaissa. Tämän jälkeen metsästäjä ampui sutta vielä kahdesti.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että metsästäjä oli tapahtuman jälkeen soittanut asiasta hätäkeskukseen ja lähtenyt viemään koiraansa eläinlääkärille. Koira loukkaantui tilanteessa vakavasti.

Asiaa tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena, koska tapahtuman yhteydessä on ammuttu rauhoitettu susi . Esitutkinnan jälkeen tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.

Rikosprosessiketjussa syyttäjä on ensimmäinen viranomainen, joka pystyy ratkaisemaan, onko suojellun suden ampuminen tapahtunut pakkotilassa.

Rikoslaissa säädetty pakkotila on metsästyksen kannalta olennaisin rikoslaissa säädetyistä vastuuvapausperusteista. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa joudutaan puolustamaan jotain oikeudellisesti suojattua etua sitä uhkaavalta välittömältä ja pakottavalta vaaralta, tässä tapauksessa sudelta.

Kuollut susi on uros ja sen paino noin 30 kiloa. Eläin toimitetaan Ruokavirastoon Oulun toimipisteeseen tutkittavaksi.

Poliisi tiedotti myöhemmin, että hyökkäyksen kohteeksi joutunut pohjanpystykorva on lopetettu. Koira sai tapahtumassa niin vakavat vammat, että eläinlääkäri joutui lopettamaan sen.

11.11. klo 14:10. Uutista päivitetty koiran kohtalon osalta.