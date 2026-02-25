Kalastajan pikavisa – tunnistatko tämän kalan? Tämä kala ei välttämättä ole monelle kalastajalle tuttu. Tämä ei ole useimmille tuttu made, vaikka made onkin tämän kalan lähisukulainen.

Jaa Kuuntele

Helmikuun alussa vapaa-ajankalastuksen saalis- ja pyyntitietojen ilmoituksiin lisättiin myös tämä kalalaji. Kuva: Pixabay

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Kyseessä ei siis ole made vaan turska. Made ja turska ovatkin sukulaisia ja molemmilla on vähän samanmuotoinen pää leuan viiksisäikeineen, mutta muuten kalat ovat erinäköiset.

Turskan tunnistaa siitä, että sillä on kolme erillistä selkäevää ja madetta pilkukkaampi pintakuvio, josta erottuu paksu vaalea kylkiviiva.

Turskan väritys vaihtelee olinpaikan mukaan. Matalissa rannikkovesissä elävät kalat ovat yleensä vihertävän ruskehtavia, kun taas ulapan syvännealueilla elävät turskat ovat yleisväritykseltään harmahtavia.

Suomen rannikkoalueilla tavattavien turskien paino vaihtelee tavallisemmin noin puolesta kilosta viiteen kiloon. Lohen jälkeen turska on nopeakasvuisin ja itse asiassa suurimmaksi kasvavia kalalajejamme. Suomen suurin vapavälinein pyydetty turska on 29,55 kiloa painava ja 141 senttiä pitkä. Tämä turska on nyt Suomen ennätyskalarekisterin suurin kala.

Turska on pohjoisen pallonpuoliskon tärkein luonnonvarainen talouskala. Sitä on pidetty niin loputtomana luonnonvarana, että sen kannat ovat laajalti kärsineet liikakalastuksesta.

Turskan esiintyminen vaihtelee merialueillamme. Kun Tanskan salmista tulee suolapulsseja ja Itämeren veden suolapitoisuus nousee, saattaa turskakanta kasvaa moninkertaiseksi.