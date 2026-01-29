Siirry pääsisältöön
Vanhimmat puutyökalut 40 000 vuoden takaa löytyivät Kreikasta
Löydetyistä muinaisesineistä toinen on kaivamiseen ja luultavasti moneen muuhunkin tarkoitettu keppi ja toinen pieni työkalu, jonka käyttötarkoitusta voidaan vain arvailla.
Tilaajalle
Metsä
|
Historia ja perinne
29.1.2026
22:00
Katja Lamminen
muinaiset puutyökalut
arkeologia
Kreikka
muinaiset löydöt
tutkimus
