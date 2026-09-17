Kaksi karhua jäi junan alle Keuruullasuurriistavirka-apu oli tapahtumapaikalla.
Keski-Suomessa Keuruulla kaksi karhua jäi junan alle keskiviikkoiltana. Asiasta kertoi Sisä-Suomen poliisi myöhään keskiviikkona.
Poliisin mukaan veturinkuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan.
Sisä-Suomen poliisista kerrottiin STT:lle ennen puolta yötä, että suurriistavirka-apu oli tapahtumapaikalla.
Poliisin mukaan karhuihin osunut juna oli Seinäjoelle suunnannut kiskobussi. Poliisi ei keskiviikkona kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta tai sitä, olivatko karhut elossa.Artikkelin aiheet
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