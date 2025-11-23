Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
Turhat soitot jäätyneistä joutsenista työllistävät pelastuslaitoksia – näin tunnistat hädässä olevan linnun
Ladattavilla bensahybrideillä ajaminen kallistuu
Euroviisut räjäytti kiinnostuksen klapikäärijään
Pienvalmistajan päätös vaihtaa koneen väri saattoi osua erinomaiseen saumaan.
Metsä
Metsäenergia
23.11.2025
22:00
Pasi Jaakkonen
klapit
Käärijä
Polttopuu
klapipakkaus
