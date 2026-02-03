Miten terveyslannoitus vaikuttaa puustoon? Asiantuntija vastaaKannattaako metsää lannoittaa, pohtii lukija.
Metsänlannoitus on nopein tapa lisätä puuston kasvua, parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kasvattaa metsien hiilinieluja, mutta miten terveyslannoitus vaikuttaa puuston kasvuun?
Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tarja Lehto vastaa MT:n lukijan lähettämään kysymykseen:
”Terveyslannoituksella tarkoitetaan joko boorilannoitusta tai turvemaiden tuhkalannoitusta”, hän sanoo.
Boorilannoitus lisää pituuskasvua ja ehkäisee kasvuhäiriöitä. Kasvuhäiriö tarkoittaa monilatvaisuutta, joka heikentää puun laatua ja vähentää tukkipuun osuutta.
”Tuhkalannoitus lisää männiköiden kasvua 1,4–4,0 m³ hehtaarilla vuodessa, ja vaikutus kestää parhaimmillaan 40 vuotta”, Lehto sanoo.
”Kuusikoiden osalta ei ole vielä saatavissa yhtä tarkkaa tietoa. Lannoitusvaikutuksen voimakkuus riippuu aina kasvupaikkatyypistä ja sijainnista.”Artikkelin aiheet
