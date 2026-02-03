Miten terveyslannoitus vaikuttaa puustoon? Asiantuntija vastaa Kannattaako metsää lannoittaa, pohtii lukija.

Oikein tehtynä metsälannoitus lisää puiden kasvua ja elinvoimaa, ja on siten tehokas keino kasvattaa talousmetsien hiilinieluja. Kuva: Kari Lindholm

Aura Pilkama

Metsänlannoitus on nopein tapa lisätä puuston kasvua, parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kasvattaa metsien hiilinieluja, mutta miten terveyslannoitus vaikuttaa puuston kasvuun?

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tarja Lehto vastaa MT:n lukijan lähettämään kysymykseen:

”Terveyslannoituksella tarkoitetaan joko boorilannoitusta tai turvemaiden tuhkalannoitusta”, hän sanoo.

Boorilannoitus lisää pituuskasvua ja ehkäisee kasvuhäiriöitä. Kasvuhäiriö tarkoittaa monilatvaisuutta, joka heikentää puun laatua ja vähentää tukkipuun osuutta.

”Tuhkalannoitus lisää männiköiden kasvua 1,4–4,0 m³ hehtaarilla vuodessa, ja vaikutus kestää parhaimmillaan 40 vuotta”, Lehto sanoo.

”Kuusikoiden osalta ei ole vielä saatavissa yhtä tarkkaa tietoa. Lannoitusvaikutuksen voimakkuus riippuu aina kasvupaikkatyypistä ja sijainnista.”