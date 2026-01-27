LK: Poroisäntää syytetään petovahinkojen lavastamisesta, poliisin mukaan porojen päällä oli metson vertaSyyttäjä vaatii epäillylle kaksikolle ehdollista vankeutta ja poronomistajille sakkoja rahanpesusta.
Lapin käräjäoikeudessa on käsitelty viime viikolla tapausta, jossa poroisännän epäillään erehdyttäneen viranomaisia maksamaan aiheettomia petovahinkokorvauksia. Epäillyt rikokset ajoittuvat vuosille 2021–2022, ja erehdytetty korvaussumma olisi vajaat 5 000 euroa. Asiasta kertoo Lapin Kansa.
Syytteen mukaan poroisäntä ja toinen henkilö olivat kuljettaneet kolme nälkiintynyttä poroa maastoon. Poroisäntä oli kirjannut tapauksista vahinkoilmoitukset, joiden perusteella oli maksettu korvauksia kolmelle poronomistajalle, lehti kertoo.
Ruokavirasto totesi myöhemmin, etteivät paikan päällä tehdyt havainnot sovi väitettyjen petovahinkojen piirteisiin. Poliisitutkinnassa selvisi, että porojen päällä oli ollut poron veren lisäksi metson verta. Tavoitteena oli ollut saada porot näyttämään suurpetojen tappamilta.
Syyttäjä vaatii petoksesta epäilylle kaksikolle ehdollista vankeutta ja porojen omistajille sakkorangaistusta rahanpesusta. Tuomio annetaan myöhemmin.
Artikkelin aiheet
