Metsästyskoiran ampunut poromies tuomittiin ‒ maksettavaa yli 10 000 euroa Oikeuden mukaan teko ei ollut puolustettava eikä pakkotilassa tehty.

Kuvan suomenpystykorva ei liity juttuun. Kuva: Eija Vallinheimo

Rikokset Suvi Jylhänlehto

Lapin käräjäoikeus tuomitsi päiväsakkoihin ja vahingonkorvauksiin poromiehen, joka ampui poroja ajaneen koiran viime vuoden helmikuussa Kittilässä.

Mies sai tuomion vahingonteosta, josta hänelle tuli 30 päiväsakkoa eli hänen tuloillaan yhteensä 810 euroa maksettavaa, Helsingin Sanomat kertoo.

Poromiehen täytyy maksaa vahingonkorvauksia koiranomistajalle 4 100 euroa ja oikeudenkäyntikuluja yli 6 000 euroa. Koiraa koulutettiin metsästyskoiraksi, mistä sille laskettiin ylimääräistä arvoa 2 500 euroa.

Ammuttu koira oli melkein kaksivuotias suomenpystykorva Vainu, joka oli karannut toisen koiran kanssa ja päätynyt poroaitaukseen. Todistajien mukaan Vainu ajoi poroja takaa niin, että porot olivat vauhkoina ja juoksivat ympyrää.

HS:n mukaan oikeus katsoi, että poromies oli aitauksessa vain lyhyen ajan ja koetti pysäyttää koiran vain huutamalla. Sen jälkeen poromies ampui koiran kiväärillä. Oikeuden mukaan teko ei ollut puolustettava eikä pakkotilassa tehty.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Tunturi-Lappi.

Poronhoitolain 42. pykälässä todetaan, että porojen pelotteleminen on kielletty.

”Metsästyslain noudattamista valvova viranomainen sekä poronomistaja ja poropaimen saavat oman paliskuntansa alueella tappaa isännättömän koiran, joka koirien kiinnipitoaikana tavataan ajamasta poroja niiden laitumella tai joka muuna aikana tavataan repimästä ajamaansa poroa”, lain kohta kuuluu.

Kittilän tapauksessa koirien kiinnipitoaika ei ollut vielä alkanut, eikä koira ollut hampaillaan kiinni poroissa.