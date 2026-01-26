Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Mediat: Pippurisumutteella toimivat droonit ovat Japanin uusin työkalu karhujen hyökkäyksiä vastaan
Tilaajalle
|
Marketeista löytyy kotimaisia pulkkia ja suksia paremmin kuin urheilukauppaketjuista – asiakkaat haluavat ostaa kotimaisia muovituotteita, kertoo K-ryhmä
Mediat: Pippurisumutteella toimivat droonit ovat Japanin uusin työkalu karhujen hyökkäyksiä vastaan
Uudet teknologiset keksinnöt ovat Japanin vastaus lisääntyviin karhukohtaamisiin ja karhujen aiheuttamiin kuolemantapauksiin.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
26.1.2026
14:06
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
japani
kapsaisiini
karhusumutin
Karhuhyökkäykset
teknologia
drooni
Petoeläimet (Carnivora)
Karhut
Jaa
