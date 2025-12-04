Orpon hallituksen ilmastopolitiikka on hataralla tietopohjalla, moittii Valtiontalouden tarkastusvirasto Hallituksen ilmastosuunnitelmat valmistuvat liian myöhään ja niiden tietopohja on riittämätön kustannustehokkaiden toimien valintaan.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja opetusministeri Anders Adlercreutz (r.). LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER.

Uutiset | Politiikka STT & Henrik Hohteri

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ilmastopolitiikan suunnitelmat eivät tue riittävästi ilmastolain tavoitetta, jonka mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035, arvioi Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV).

Ilmastopolitiikan suunnitelmien tietoperusta ei ole ollut riittävä kustannustehokkaaseen ilmastotoimien valintaan.

VTV:n tarkastuksessa ilmeni, että suunnitelmat ovat valmistuneet hitaasti, mikä voi johtaa siihen, että niitä jää toimeenpanematta hallituskauden aikana.

”Ilmastopolitiikan suunnitelmat valmistuvat myöhäisessä vaiheessa hallituskautta, ja niiden toimeenpanoon jää hyvin vähän aikaa”, VTV sanoo kannanotossaan.

VTV huomauttaa, että ministeriöiden yhteisesti tuottama vaihtoehtoisten päästövähennystoimien kartoitus sisälsi riittämättömästi päästö- ja kustannusarvioita suunnitelmien valmistelun kannalta ratkaisevassa vaiheessa. Tämän vuoksi suunnitelmia ei voitu valita kustannustehokkuutta painottaen.

VTV nostaa esille lisäksi, että päästökehityksen nykytilaa kuvaavan skenaarion lähtötietojen määrittelyssä on noudatettu eri periaatteita maankäyttösektorilla ja muilla sektoreilla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus saa VTV:ltä sen sijaan puhtaat paperit.

”Pääministeri Marinin hallituskaudella ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelu noudatti samaan aikaan valmistelussa olevaa uutta ilmastolakia ja täytti laissa asetetut velvoitteet”, VTV sanoo.