Brysselissä veivataan paraikaa useita metsänomistajia koskettavia päätöksiä Metsistä kerättävään tietoon liittyvä lainsäädäntö kaatui, mutta samalla metsäkatoasetuksen ympärillä kuohuu.

Tällä hetkellä myös suomalaisen metsänomistajan pitää valmistautua raportoimaan entistä enemmän tietoja myymästään puusta. Kuva: Petteri Kivimäki, iStock, koonnut: Jarkko Sirkiä

Kolumni Maria Pohjala

Euroopan ytimessä Brysselissä on sattunut ja tapahtunut. Metsien monitorointi eli lainsäädäntö, jolla EU keräisi metsistä lisää tietoja, kaatui Euroopan parlamentin äänestyksessä lokakuussa.

Tämä on metsänomistajille myönteinen uutinen. Vaikka metsien kunnon seuraaminen on tärkeää, metsänomistajat eivät tarvitse metsädatan keräämiseen EU-tason järjestelmää.

Suomella ja valtaosalla EU-maista on jo nykyisellään tarkkaa kansallista tietoa metsistään, joka on myös EU:n hyödynnettävissä. EU:lla on lisäksi käytössään paljon kansainvälistä dataa metsistä. Monia näitä tiedonkeruuprosesseja ei kuitenkaan käytetä täysimääräisesti hyväksi.

Lokakuussa Euroopan parlamentti hyväksyi myös metsäpäätöksiin liittyvän hallintomalliesityksen. Komissio veti sen kuitenkin muutaman tunnin jälkeen pois, koska malli olisi rajoittanut liikaa komission päätäntävaltaa metsistä. Komission kiukussa oli varmasti pidättelemistä.

Samaan aikaan metsäkatoasetuksen ympärillä kuohuu. Komissiolta on vaadittu jo reilun vuoden ajan muutoksia lainsäädäntötekstiin, joka toisi helpotusta raskaisiin raportointivelvollisuuksiin erityisesti pienille toimijoille. Tällä hetkellä myös suomalaisen metsänomistajan pitää valmistautua raportoimaan entistä enemmän tietoja myymästään puusta.

Komissio on toistaiseksi luvannut vain lykkäystä lainsäädäntöön vedoten siihen, että IT-järjestelmät eivät ole siihen valmiit.

Lokakuun loppupuolella tuuli kuitenkin kääntyi, ja komissio julkaisi helpotuksia raportointiin. Kun yksityiskohtia kuitenkin tavaa, valitettavasti esitetyt ”helpotukset” eivät tuo juurikaan käytännön apua suomalaisille metsänomistajille.

Strategian ensimmäinen versio antaa ristiriitaisen kuvan tulevasta metsiin liittyvästä sääntelystä.

Myös loppuvuoteen on luvassa uusia linjauksia metsistä. Komissio aikoo nimittäin julkaista EU:n biotalousstrategian marraskuun puolivälissä.

Lokakuussa MTK sai käsiinsä tulevan biotalousstrategian vuotoversion. Muutoksia saattaa olla vielä tulossa, mutta usein luonnoksissa isot linjat pitävät.

Strategian ensimmäinen versio antaa ristiriitaisen kuvan tulevasta metsiin liittyvästä sääntelystä. Toisaalta se painottaa, että kansalliset hyvät käytännöt metsätaloudessa tulee ottaa huomioon. Samaan aikaan se kuitenkin vihjaa uutta kestävyyssääntelyä, jolla varmistetaan, että biomassa tulee kestävästi hoidetuista metsistä.

MTK:n muistuttaa, että iso kasa viime vuosina julkaistuja metsälainsäädäntöjä pitää sisällään jo paljon kestävyysvaatimuksia metsien käytölle. Jos biotalousstrategialla halutaan oikeasti vauhdittaa investointeja ja korvata fossiilisia polttoaineita biopohjaisilla raaka-aineilla, oikea tapa ei ole jarruttaa raaka-aineen tuotantoa uudella sääntelyllä.

EU:n biotalousstrategiasta tulisi tehdä kasvuun tähtäävä esitys.

Kirjoittaja on MTK:n EU- ja kansainvälisten metsäasioiden asiantuntija.