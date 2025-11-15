Metsäalan naiset pääsevät ääneen uudessa podcastissaMetsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Metsäala on ollut perinteisesti miesvoittoinen, mutta nykyään naisia työskentelee eri ammateissa siinä missä miehiäkin.
Uusi Metsän tyttö tahdon olla -podcastsarja tutustuttaa kuulijansa metsäalan eri tehtävissä työskenteleviin naisiin.
Jaksot julkaistaan MT:n verkkosivuilla sunnuntaisin ja torstaisin. Ensimmäinen jakso ilmestyy sunnuntaiaamuna 16. marraskuuta.
Podcast-jaksoissa ovat haastateltavina Metsuritrion metsurit Anna ja Ella Hautaviita, puutavaran mittauksessa työskentelevä metsätalousinsinööri Susanne Virolainen, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, metsäalan opiskelija Ilona Kankaanpää, metsäalan yrittäjä Mirja Nylander, metsäkoneenkuljettaja Kiia Järvitalo, puutavara-auton kuljettaja Josefiina Pesämaa, luonnonvaratuottaja Johanna Rae, UPM Rauman yritysvastaavana työskentelevä metsänhoitaja Vera Huttunen sekä kuormatraktorituotepäällikkö Eveliina Virkkunen.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
