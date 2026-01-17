Ruotsissa myrskypuiden odotetaan laskevan puun hintaa kesällä Pahimmalla tuhoalueilla Ruotsissa kaatui kerralla yhden vuoden hakkuita vastaava määrä puita.

Ruotsissa arvioidaan, ettei kannata hätäillä myrskypuiden raivaamista, jos ne päätyvät seisomaan pinoissa tien poskessa. Kuva: Riitta Mustonen

Metsä

Myrsky Johannes kaatoi arviolta noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä puuta Ruotsissa.

Pahiten kärsineillä alueilla Gävleborgissa ja Itä-Taalainmaalla määrä vastaa yhden vuoden hakkuita. Ruotsalainen ATL-lehti kertoo, että yhdellä kertaa tarjolle tuleva suuri puumäärä vaikuttaa hintoihin.

”Puun hintojen trendi muuttui kesän jälkeen. Laskusuunta oli jo alkanut. Siitä näkökulmasta myrsky oli valitettava, sanoo metsänomistajia edustavan Mellanskogin toimitusjohtaja Fredrik Munter ATL:n jutussa.

Kopparfors Skogar omistaa 280 000 hehtaaria metsämaata keskellä pahiten kärsinyttä aluetta. Vuoden 2023 Ivar- ja Hilde-myrskyjen raivausten perusteella Kopparfors Skogarin toimitusjohtaja Per Österberg korostaa, että alussa on tärkeää ottaa rauhallisesti.

”Ei ole mitään järkeä kasata paljon puuta tien varteen. Se voi paremmin, jos se pysyy metsässä”, hän sanoo.

Mellanskogin Munter arvioi, etteivät hakkuuresurssit rajoita raivausta.

”On mahdollista siirtää resursseja maan muista osista ja tuoda ulkomaisia ​​urakoitsijoita. Rajoituksena on se, mitä teollisuus voi vastaanottaa ja kuluttaa. Siksi on tärkeää suunnitella ja jäsentää työ alusta alkaen”, Munter toteaa ATL:n jutussa.

Munter uskoo, että maalis–huhtikuusta eteenpäin puun tarjonta kasvaa.

”Kesän ja alkusyksyn aikana puun määriin kohdistuu erittäin suurta painetta. Tuona aikana puun hintoihin kohdistuu todennäköisesti painetta. Silloin tällä alueella on uskomaton ylijäämä, hän sanoo.

Ylitarjonnan torjumiseksi Mellanskog pyrkii löytämään ostajia alueen ulkopuolelta, mutta voi harkita myös puuvarastojen perustamista.

Österbergin kokemuksen mukaan Ivar- ja Hilde-myrskyjen puutavarassa ei ollut paljonkaan laatuvirheitä. Sen ansiosta puun hintamuutokset jäivät maltillisiksi.

Suuri osa Johanneksen kaatamasta puutavarasta oli sulalla maalla. Nurin menneisiin puihin jäi juuripaakkuja, eivätkä rungot katkeilleet. Se voi auttaa hinnassa.