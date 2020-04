Kulmuni väläyttää maskeja julkisiin kulkuneuvoihin – esittää Päivi Nergiä kansliapäälliköksi torstaina

Sanne Katainen

Katri Kulmunin mielestä paras ja ilman kustannuksia toteutettava keino parantaa työllisyyttä on jatkaa normien ja byrokratian purkua.

"Hallitus voi päättää rajoitusten purkamisen lisäksi myös niiden kiristämisestä. Yksi mahdollinen lisärajoitus voisi olla maskien käytön suosittelu julkisissa kulkuvälineissä", valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoo.

Hallitus kokoontuu päättämään tänään kello 16.30 alkaen koronakriisin pakotteista. Todennäköisimmin purettavat rajoitteet ovat Kulmunin mukaan koulunkäynnin salliminen ensimmäisillä luokilla. Myös keskustelu ravintoloiden kiinniolon asteittaisesta poistosta pitäisi aloittaa.

"Rajoitteiden purkaminen on nuorallakävelyä talouden ja terveyden välillä. Rajoitteita pitää pystyä purkamaan, ettei talous kärsi liikaa, mutta ihmishenkiä ei voi uhrata."

Hengityssuojainten käyttö julkisessa liikenteessä estäisi mahdollisesti viruksen leviämistä. Saksassa maskien käyttö on kaupassa pakollista, mutta Suomessa sitä ei ole otettu toimenpideohjelmaan. "Hallitus noudattaa tässäkin terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia."

"Kaikki toimenpiteet tehdään lääketieteellisten arvioiden perusteella ja terveys edellä", Kulmuni korostaa.

Hallituksen sisällä eripuraa on aiheuttanut muun muassa kristillisdemokraatteja edustaneen Päivi Nergin nimitys valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi, mitä SDP on vastustanut. Nerg on ollut Kulmunin ykkösehdokas virkaan. "Ministeriö tarvitsee kansliapäällikön ja sitä asiaa olen ollut edistämässä."

Nergin nimitys on esillä seuraavan kerran huomenna torstaina valtioneuvoston kokouksessa, jossa Kulmuni esittää MT:n tietojen mukaan Nergiä virkaan.

Toinen kitkaa aiheuttanut asia on uudet menoja aiheuttavat lait, joita ovat oppivelvollisuuden nosto 18 vuoteen sekä vanhushoitajamitoitus. Kulmunin mukaan niistä päätetään syksyn budjettiriihessä.

Hänen mielestään hallitus on onnistunut hyvin koronakriisin hallinnassa, mikä on ylivoimaisesti tärkeintä. "Ei vähästä kannata riidellä."