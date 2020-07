Kokoomuksen Sankelo ja Kopra vaativat tukea koronasta kärsineelle turkisalalle

Johannes Tervo

Turkisbisnes on likimain pysähtynyt koronaviruksen vuoksi. Kuvassa huutokauppavalmiita turkiksia Kauhavalla helmikuussa.

Kokoomuksen kansanedustajat Janne Sankelo ja Jukka Kopra penäävät tiedotteessan hallitukselta tukitoimia talousvaikeuksissa oleville turkistarhojen yrittäjille. Kopran mukaan jopa puolet alan yrityksistä on konkurssiuhan alla, jos ratkaisuja ei löydetä muutamassa päivässä.

Koronavirus on kurittanut kovin turkisalaa, sillä kansainvälisiä turkishuutokauppoja ei ole voitu pitää. Sankelon ja Kopran mukaan jopa 90 prosenttia viime kauden turkiksista on jäänyt myymättä.

"Vientielinkeinon tuen tarve on väliaikainen. Jo nyt on näkyvissä, että epidemiatilanteen salliessa syksyn turkishuutokauppoihin on markkinoilla kiinnostusta. Sinne asti pääsemiseksi tarvitaan järkeviä ja kohdennettuja rahoituskeinoja", Sankelo kirjoittaa.

Kansanedustajat korostavat lisäksi turkistuotannon kannattavuutta normaalioloissa, sekä sen suurta alueellista talousvaikutusta Pohjanmaalla, jonne suomen turkistuotanto on keskittynyt.

Viime vuonna elinkeinon viennin arvo oli yhteensä 312 miljoonaa euroa. Halsualla, Evijärvellä ja Uudessakaarlepyyssä turkistuotannon osuus kunnan verotuloista oli yli kymmenen prosenttia.

