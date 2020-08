"Aluepolitiikka erottaa keskustan muista" – Kulmunin mukaan alueiden tasa-arvon pitää olla puolueen toiminnan peruskivi

Kulmuni kiistää keskustan siirtyneen vasemmalle: "Jos puhutaan vahvasta talouspolitiikasta, työllisyystoimista ja velkaantumisen taitosta, niin kyllä se minusta on ihan keskustalaista linjaa."

Carolina Husu

Alueellisen tasa-arvon edistämisellä voidaan ennaltaehkäistä yhteiskunnan jakautumista, Kulmuni uskoo.

Puolueensa puheenjohtajakilpaan valmistautuva istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni pitää tavoitetta alueellisesta tasa-arvosta yhtenä puolueen tärkeimmistä aatteista.

"Aluepolitiikka erottaa keskustan muista. Minä liityin aikanani keskustaan, koska koin, että jokaisella nuorella, olipa hän mistä päin tahansa tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet."

Kulmuni pitää itsestäänselvänä sitä, että tasa-arvo ei voi toteutua ilman alueellista tasa-arvoa.

"Ei kysymys ole siitä, että onko paikka pitkien etäisyyksien takana vai lähiössä. Kysymys on siitä, että onko sillä ihmisellä joka siellä asuu yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluun ja terveyspalveluihin."

Aluepolitiikan toteutuminen on ollut viime vuosina kuitenkin varsin heikkoa. Syy on Kulmunin mukaan siinä, että keskusta on ollut tavoitteiden kanssa yksin.

"Eikä se aina ole ollut niin suosittua keskustassakaan. Minä pidän kuitenkin huolen siitä, että sen täytyy olla keskustan toiminnan peruskivi."

Alueelliseen tasa-arvoon liittyy Kulmunin mukaan myös laajempi yhteiskuntapoliittinen ulottuvuus kansan yhtenäisyyden ylläpitäjänä.

"Jos jossain päin maata ihmiset kokevat että heitä ei arvosteta tai heillä ei ole tulevaisuuden näköalaa, niin sehän johtaa jakaantumiseen ja eriarvoisuuteen. Sitä minä en voi hyväksyä."

Pahimmillaan jakaantuminen voisi johtaa hänen mukaansa esimerkiksi Ranskan keltaliivien kaltaiseen liikehdintään. Yksi keskustan perimmäisistä tehtävistä onkin tällaisen jakaantumisen estäminen.

Kulmuni uskoo, että vain vahva ja yhtenäinen kansakunta kestää kriisejä, joita todennäköisesti tulee myös koronaviruksen jälkeen.

Kulmunin mukaan keskustan täytyy palauttaa ihmisten usko siihen, että puolue ajaa perheiden, pienillä eläkkeillä elävien, pienipalkkaisten ja pienyrittäjien asiaa.

Hän kuitenkin torjuu ajatuksen siitä, että puolueen talouspoliittinen linja olisi siirtynyt vasemmalle.

"Jos puhutaan vahvasta talouspolitiikasta, työllisyystoimista ja velkaantumisen taitosta, niin kyllä se minusta on ihan keskustalaista linjaa."

Hän korostaa, että ihmisten hyvinvointia parantavat toimet vaativat taloutta, joka on iskussa. Etenkin teolliset investoinnit ovat Kulmunin mukaan jääneet monista maista jälkeen.

"Vientiteollisuus nojaa seutukaupunkeihin ja luonnonvaroihin. Nämä työpaikat on turvattava, muuten ajaudumme yhä kasvaviin ongelmiin."

Myös työmarkkinat kaipaavat hänen mukaansa uudistamista, joka toisin kuin kilpailijamailla jäivät tekemättä finanssikriisin jälkeen.

Esimerkiksi paikallista sopimista tulisi lisätä, ja se että työttömyysturvan tulisi kannustaa aina työn vastaanottamiseen.

"Pitää myös miettiä sitä, miksi ihmiset eivät meillä jaksa olla töissä riittävän pitkään. Meillä eläköitymisikä on työkyvyttömyys- ja sairaseläkkeiden vuoksi alempi, kuin esimerkiksi Ruotsissa."