MT-gallup: 68 prosenttia kaupunkilaisista ajattelee maaseudun vetovoiman kasvaneen koronan aikana

Korona ajoi suomalaisia mökeille ja maaseudulle etätöihin. Niiden seurauksena maaseudun merkitys suomalaisille on kasvanut.

Lari Lievonen

Eniten maaseudun merkityksen näkevät nousseen maaseudulla asuvat.

Maaseudun vetovoima ja merkitys on kasvanut suomalaisten mielissä koronan seurauksena, selviää MT:n teettämästä kyselystä.

62 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että maaseudun merkitys on kasvanut. 17 prosenttia on päinvastaista mieltä ja 21 prosenttia ei osaa sanoa.

Eniten maaseudun merkityksen näkevät nousseen maaseudulla asuvat. Heistä noin neljä viidestä ajattelee niin. Taajaan asutuissa kunnissa asuvilla vastaava prosentti on 72.

Myös kaupungeissa asuvista selvästi yli puolet ajattelee maaseudun vetovoiman ja merkityksen kasvaneen. Heistä 68 prosenttia ajattelee niin ja 20 prosenttia ajattelee päinvastoin.

Ajatus maaseudun merkityksen noususta on suurin piirtein samanlainen eri puolilla Suomea.

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla lähes 60 prosenttia ajattelee maaseudun merkityksen nousseen. Pohjois- ja Itä-Suomessa niin ajattelee lähes 70 prosenttia vastaajista.

Maaseudun merkityksen kasvusta on ollut viitteitä koronakriisin alkamisesta lähtien viime keväänä.

Kesäkuun puolivälissä koronakevään todettiin tuottaneen myönteisiä kokemuksia maaseudusta isolle joukolle suomalaisia. Toisaalta heinäkuussa uutisoitiin, että suomalaisten haaveet maallemuutosta olivat vähentyneet.

MT kysyi heinäkuussa etätyön lisääntymisestä ja vastaajista joka neljäs halusi tehdä enemmän etätyötä kuin ennen koronaa.

MT kertoi myös mökkien ja maakuntien omakotitalojen kiihtyneestä kaupasta elokuussa.

Syyskuun lopussa Vihreiden vaikuttaja Pekka Sauri kertoi, että etätyö maalla muutti hänen ajatuksiaan maaseudusta. Hän on asunut 40 Helsingissä.

Keskustan äänestämistä aikovista lähes yhdeksän kymmenestä ajattelee maaseudun vetovoiman kasvaneen. Kokoomuksen äänestäjistä niin ajattelee 70 prosenttia ja sosiaalidemokraattien sekä perussuomalaisten äänestäjistä hieman yli 60 prosenttia.

Vihreiden äänestäjissä niin ajattelee 54 prosenttia. Lähes 30 prosenttia vihreistä äänestäneistä ajattelee päinvastoin.

Tulotasolla ei ole paljoa merkitystä vastauksissa pienintä tuloluokkaa lukuunottamatta. Alle 20 000 euroa vuodessa tienaavista 45 prosenttia arvioi maaseudun merkityksen nousseen.

Vanhemmissa ikäluokissa niin ajattelee useampi kuin nuorissa. 45–64 -vuotiaissa yli 70 prosenttia on sitä mieltä. Alle 30-vuotiaissakin yli puolet.

MT:n kyselyn toteutti TNS Kantar Agri ja siihen vastasi 9.-14. loka-kuuta 1 020 suomalaista. Tulosten virhemarginaali koko kansan vastausten osalta on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotoksissa tulos on suuntaa-antava.

Lue myös:

Joka neljäs haluaa tehdä enemmän etätöitä kuin ennen koronaa – "Tuottavuus ja työhyvinvointi lisääntyivät, kun ei tarvinnut stressaantua liikenneruuhkissa"

Etätyö maalla muutti ajattelua, kertoo professori Pekka Sauri MTV:n kolumnissa – "Keskusta takaisin Maalaisliitoksi"

Maakuntien omakotitalojen kauppa kasvoi ja kesämökkikauppa käy vireänä vieläkin – OP Koti: Nyt haetaan väljyyttä ja lisähuonetta etätöitä varten

Mökkikauppa käy kuumana – suurissa mökkikunnissa kesäkuussa jopa 75 prosenttia enemmän mökkikauppoja verrattuna vuodentakaiseen

Gallupin yllätystulos: Halukkuus maallemuuttoon onkin laskenut? – ”En voi mitenkään kuvitella, että ainakaan korona olisi vaikuttanut sillä tavalla"

Maaseudulla vetovoimaa pärjätä muuttokisassa – Yrittäjälle korona oli viimeinen niitti siirtää yritys Vesannolle