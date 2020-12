Kun Trump sanoi aikoinaan, että voisi ampua ihmisen eikä se vaikuttaisi kannattajiin, Eero Heinäluoma ei uskonut – nyt hän ajattelee toisin

Jaettu valta on kansalaisille turvallisin vaihtoehto, toteaa Eero Heinäluoma kolumnissaan, jossa hän pohdiskelee Yhdysvaltojen presidentinvaalia ja sen jälkimaininkeja.

Eero Heinäluoma hämmästelee kolumnissaan Donald Trumpin röyhkeyttä.

Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeinen valtataistelu on hämmentävää seurattavaa. Miten vakiintunutkin demokratia voidaan voimakkaan johtajan häikäilemättömällä toiminnalla alistaa vallan väärinkäytöksille, pohtii europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) MT:n vieraskolumnissan.

Hän pitää mielenkiintoisena, että häviöstään huolimatta Donald Trump keräsi noin 12 miljoonaa ääntä enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Sittemmin hän on väittänyt vaalitulosta petokseksi. OIkeudenkäyntejä aiheesta on käynnistetty useita, mutta yksikään ei ole johtanut toivottuun tulokseen, vaan Trumpin itsensäkin nimeämät tuomarit ovat todenneet kanteet perusteettomiksi.

Lisäksi hän on yrittänyt vaikuttaa osavaltioiden republikaanipäättäjiin niin, että nämä syrjäyttäisivät vaalituloksella valitut valitsijamiehet sekä painostanut republikaanisia vaalivirkailijoita, jotta nämä hylkäisivät annettuja ääniä ja vaalituloksia ei vahvistettaisi. Virkailijat saavat Trumpin kannattajilta tappouhkauksia, Heinäluoma listaa.

Kevään 2016 esivaalin aikana Trumpia uskallettiin omassa leirissä arvostella, mutta ei enää. Presidentti on tuhonnut arvostelijoitaan keinoja kaihtamatta.

"Presidenttiehdokas Trump sanoi aikoinaan, että hän voisi ampua New Yorkin 5th Avenuella ihmisen, eikä se vaikuttaisi hänen kannattajiinsa mitenkään. En tuota aikoinaan uskonut, mutta nyttemmin olen tullut toisiin ajatuksiin", Heinäluoma toteaa kolumnissaan.

Tämän jälkeen hän muistuttaa, että jaettu valta on kansalaisille turvallisin vaihtoehto.

"Tänään suomalaisessa päätöksenteossa on roolinsa niin pääministerillä kuin presidentilläkin. Yhdysvalloissa tänä syksynä nähty valtapeli on meistä kovin kaukana, mutta ehkä tämä jaetun vallan lähtökohta pienempienkin riskien välttämiseksi on hyvä säilyttää."