Apu sydänpysähdykseen voi pian viipyä maaseudulla – virastolta tiukka rajoitus sydäniskurien käytöstä Keski-Suomen hyvinvointialue on ilmoittanut luopuvansa sydäniskuriryhmien käytöstä ainakin toistaiseksi.

Sydäniskurit eli defibrillaattorit löytyvät useimmiten julkisista rakennuksista ja isoista liikerakennuksista. Kuva: Hannu Rainamo

Uutiset | Terveydenhuolto Harri Kallio-Kurssi

Suomen Kylät ry:n mukaan sydäniskuritoiminnan kieltäminen paikallisilta vapaaehtoisilta on vahingollista koko Suomelle. Samalla linjalla on myös Sydänliitto.

Sydänpysähdyspotilaiden nopea auttaminen tulee molempien järjestöjen mielestä turvata.

Lupa- ja valvontavirasto julkisti 2.4. päätöksen, jonka seurauksena koulutettujen vapaaehtoisten sydäniskuriryhmien hälyttäminen äkillisten sydänpysähdysten yhteydessä on estetty Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Maallikko­ihin perustuvien elvytysjärjestelmien kehittäminen päättyy todennäköisesti koko Suomessa, ellei tulkintaa tai sääntelyä muuteta.

Joka päivä noin kahdeksan suomalaisen sydän pysähtyy äkillisesti sairaalan ulkopuolella. Valtaosa niistä on sydänperäisiä ja pelastettavissa ensiavulla.

Keski-Suomessa paikallisista asukkaista koulutetut sydäniskuriryhmät ovat olleet keino varmistaa nopea apu sydänpysähdystilanteissa alueilla, joilla ambulanssin tulo voi kestää liian pitkään.

Ryhmät ovat täydentäneet virallista ensihoitoa, ja hyvinvointialue on ollut toimintamalliin tyytyväinen. Nyt kuitenkin Lupa- ja valvontavirasto on tulkinnut, että toiminta on lainvastaista.

”Emme voi hyväksyä Lupa- ja valvontaviraston tulkintaa, jonka mukaan hyvinvointialue ei saa käyttää ensihoitoon sisältyvässä ensivastetoiminnassa avuksi vapaaehtoisten apua”, sanoo Suvi Louhelainen, Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja.

Keski-Suomen hyvinvointialue on ilmoittanut luopuvansa sydäniskuriryhmien käytöstä ainakin toistaiseksi. Vapaaehtoisille ei enää välitetä hälytyksiä sydänpysähdystilanteissa, eikä uusia vapaaehtoisia kouluteta.

Suomen Kylät ry on tehnyt määrätietoista työtä yhteisöllisen varautumisen edistämiseksi ja kansalaisten omaehtoisen ja viranomaistoimintaa täydentävän kyläturvallisuustyön vahvistamiseksi.

Suomen Kylät ry:n turvallisuusjaoston puheenjohtaja Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:stä korostaa toiminnan tärkeyttä:

”Toimintaympäristömme epävarmuus ja aika, jota elämme edellyttävät, että kansalaisten velvollisuuteen ja kykyyn toimia häiriö- ja hätätilanteissa sekä vapaaehtoisuuteen kiinnitetään huomiota”, Esa Aunola toteaa.

Malli on esimerkillinen erityisesti pitkien etäisyyksien alueilla. Se on myös erinomainen esimerkki viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöstä elintärkeiden palvelujen turvaamiseksi.

Keski-Suomen hyvinvointialue on vastuussa ensihoidon palvelujen järjestämisestä alueellaan.

Hyvinvointialue on Suomen kylät ry:n mukaan ollut sydäniskuriryhmien toimintamalliin tyytyväinen ja kertoo, että sydäniskuriryhmien työ on täydentänyt ensihoidon toimintaa.

Kysymys ei ole ollut hankinnasta ja palvelujen ostamisesta, kuten Lupa- ja valvontavirasto on nyt tulkinnut.

Sydäniskurin logo kertoo, mistä apu löytyy nopeimmin sydänpysähdyksen sattuessa kohdalle. Kuva: Hannu Rainamo

Louhelaisen mukaan on välttämätöntä tarkastella asiaa viipymättä uudelleen. Kysymys on siitä, miten tämänkaltaiset elintärkeät palvelut voidaan turvata maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla.

”Sydäniskuriryhmien toimintaa ja vapaaehtoisten merkitystä elintärkeän nopean avun varmistamisessa pitää arvioida laajemmin kuin Lupa- ja valvontavirasto on nyt tehnyt”, sanoo Louhelainen.

Lähimmän sydäniskurin sijainnin löydät helpoimmin puhelimen 112-sovelluksen muut palvelut -painikkeen alta.

Katso opastusvideo sydäniskurin käyttöön täältä.