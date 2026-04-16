Suursäätilan muutos häämöttää – sateiden todennäköisyys kasvaa koko maassa ensi viikolla Korkeapaine vahvistuu uudelleen ja sateet jäävät loppuviikolla ja vielä alkuviikostakin vähiin. Korkeapaineen väistymisestä on kuitenkin viitteitä ensi viikolla.

Vappuun on vielä kaksi viikkoa. Meteorologi antaa vapun säästä varovaisen ennustuksen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Petteri Pyykkö

Useat säämallilaskelmat tulkkaavat ensi viikolle korkeapaineen väistymisen Suomen länsipuolelle tiistain jälkeen. Tästä seuraisi keskimäärin tuulisempi ja viileämpi jakso mahdollisine sadealueineen. Etenkin kuurosateiden, sekä vetisten- että lumensekaisten, todennäköisyys kasvaa tällaisessa kylmemmän ilman säätyypissä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Mahdollisten sadekertyminen ennustaminen tässä vaiheessa on vielä täysin ennenaikaista, mutta myös laajempien sadealueiden todennäköisyys kasvaa; ensin pohjoisessa ja myöhemmin viikolla myös etelämpänä. Merkittävien sadekertymien todennäköisyys keskiviikon jälkeen on maan keskiosassa hieman eteläosaa suurempi.

Myös lämpötilojen ennustetaan palaavan ajankohtaan nähden tyypillisempiin lukemiin tai ajoittain jopa niiden alle päivän ylimpien osalta. Erityisesti maan eteläosassa lämpötilojen mahdollinen vaihteluväli ensi viikon jälkimmäisellä puoliskolla on suuri. On mahdollista, että samankaltainen säätyyppi jatkuisi jopa vappuun asti.

Petteri Pyykkö

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi