Kahta alaikäistä epäillään tuhotyöstä Aurassa – sytyttivät nuotion viljankuivaamoon Tekohetkellä 14- ja 15-vuotiaat pojat olivat poliisin mukaan menneet rakennukseen ja sytyttäneet siellä nuotion lämmitelläkseen.

Kuvituskuva. Kuvan viljankuivaamo ei liity juttuun. Kuva: Jaana Kankaanpää

STT

Kahta teini-ikäistä poikaa epäillään tuhotyöstä tammikuisessa viljankuivaamon palossa Varsinais-Suomen Aurassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessa.

Palon epäillään levinneen rakennuksen sisällä sytytetystä nuotiosta. Rakennus paloi maan tasalle, ja palosta aiheutui miljoonavahingot. Tekohetkellä 14- ja 15-vuotiaat pojat olivat poliisin mukaan menneet rakennukseen ja sytyttäneet siellä nuotion lämmitelläkseen.

”Nuorten tarkoitus ei siis ollut sytyttää rakennusta palamaan vaan lämmitellä nuotiolla rakennuksen sisällä”, sanoo tutkinnanjohtaja, komisario Juhani Malmberg tiedotteessa.

Vanhemman pojan osalta tapaus etenee syyteharkintaan, mutta nuorempi ei ikänsä puolesta ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Molemmat pojat ovat kuitenkin vahingonkorvausvastuussa.