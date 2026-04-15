Suomalainen tekoäly-yhtiö: ”Teimme droonihälytyssovelluksen viikonlopussa, johon valtiolla menisi kaksi vuotta” Helsinkiläinen tekoäly-yritys Taiga AI kertoo tuottaneensa yhden viikonlopun aikana toteutuspaketin droonihälytyssovellukselle. Yritys on valmis luovuttamaan paketin Suomen valtiolle ilman korvausta.

Jaa Kuuntele

Taiga kertoo kehittäneensä ratkaisun droonihälytyssovellukselle lyhyessä ajassa. Kuva: Jussi Knaapi / Taiga AI Oy

Janiko Kemppi

Maaliskuun droonitapaukset ovat herättäneet huolen siitä, että Suomeen tarvittaisiin kansalaisille suunnattu droonihälytysjärjestelmä. Viro käytti omaa hälytysjärjestelmäänsä varoittaen kansalaisia tekstiviestitse. Suomi ei tällaisia varoituksia lähettänyt.

Valtio on ilmoittanut rakentavansa hälytyssovelluksen, jonka aikatauluksi on ilmoitettu lähes kaksi vuotta. Puolustusvoimien ja Hätäkeskuslaitoksen yhteinen Siren-hanke kestää joulukuuhun 2027 asti.

Suomalaisen ohjelmistoyhtiö Taigan toimitusjohtaja ja perustaja Mikko Laakkosen mukaan kaksi vuotta on liian kauan järjestelmän kehittämiseen.

”Kaksi vuotta yksinkertaiselle hälytyssovellukselle on absurdi aikataulu, kun tarve on mieluummin viime viikolla", Laakkonen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Taigasta kerrotaan, että hälytyssovellus on toteutettu toisin kuin perinteiset ohjelmistoprojektit.

”Viikonlopun aikana alustalle annettiin tehtävä: droonihälytyssovellus suomalaiselle kansalaiselle, joka täyttää sääntelyn vaatimukset, on pilviriippumaton ja toimii älypuhelimessa.”

Laakkonen painottaa, ettei yhtiö rakentanut valtiolle valmista sovellusta.

”Sitä emme voisikaan tehdä. Me rakensimme sen, mikä jokaisessa ohjelmistoprojektissa pitäisi rakentaa ennen koodausta: tuotantotason spesifikaation, jonka kuka tahansa AI-agenttialusta tai kehitystiimi voi toteuttaa.”

”Halusimme näyttää, että vaihtoehtoinen tapa toimia on mahdollinen – ei vain tässä hankkeessa, vaan monissa muissa julkisen sektorin hankkeissa.”

”Varsinainen toteutusvaihe on kertaluokkaa nopeampi kuin perinteinen ohjelmistoprojekti.” Mikko Laakkonen

Taiga-alusta toteutti pyynnön perusteella paketin, joka sisältää muun muassa sovellusarkkitehtuurin määrityksen, uhkamallinnukset sekä tietosuojavaikutusten arvioinnin.

Tämän paketin perusteella voidaan rakentaa sovellus esimerkiksi tekoälyavusteisesti tai perinteisesti ihmiskoodarien voimin.

”Kun rajapinnat, kohdeympäristö, infra- ja verkkoarkkitehtuuri on päätetty, varsinainen toteutusvaihe on kertaluokkaa nopeampi kuin perinteinen ohjelmistoprojekti”, Taigasta kerrotaan.

”Kahden vuoden hankinta-aikataulu on itsessään turvallisuusriski.” Henri Grönlund

Taiga kertoo olevansa valmis luovuttamaan koko toimituspaketin Suomen valtiolle pro bono, mikäli valtio katsoo siitä olevan hyötyä.

Toteutuspaketin pohjalta valtion vastuulle jää infrapäätösten teko, integraatio Puolustusvoimien ilmavalvontarajapintoihin, kuormitus- ja turvallisuustestaukset, viranomaisten vaatimat sertifioinnit sekä julkaisut sovelluskaupoissa.

Taigan hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Henri Grönlund arvostelee julkisen sektorin hitautta ohjelmistohankkeissa.

”Olen seurannut parin vuosikymmenen ajan, miten julkinen sektori hankkii ohjelmistoja. Yhteiskunta- ja huoltovarmuuskriittisissä hankkeissa raha ei useimmiten ole ongelma — aika on. Kun maailma muuttuu viikkojen sykleissä, kahden vuoden hankinta-aikataulu on itsessään turvallisuusriski”, Grönlund sanoo.