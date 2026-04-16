Saksaan rantautunutta ryhävalasta yritetään sittenkin vielä pelastaa Itämereen eksynyt ryhävalas on herättänyt valtavasti julkisuutta. Moni haluaisi pelastaa eläimen, joka on päätetty jättää asiantuntijoiden suosituksesta rauhaan.

Jaa Kuuntele

Saksan edustalle on ajautunut nuori ryhävalas. Kuvan valas ei liity tapaukseen. Kuva: Markus Kammermann

Uutiset | Luonto Henrik Hohteri

Saksassa Wismarin lähellä rantaveteen juuttunutta ryhävalasta yritetään tänään auttaa liikkeelle ilmatyynyjen avulla. Operaation on määrä alkaa yhdeksältä Suomen aikaa.

Yksityisesti rahoitettu tempaus on yllättävä käänne aiempaan viralliseen linjaan, jonka mukaan valaan oli tarkoitus antaa kuolla rauhassa.

Valaan kohtalo on saanut runsaasti julkisuutta ja nostanut tunteet pintaan.

Poliisi on joutunut estämään ihmisiä lähestymästä kuolevaa ryhävalasta.

Der Spiegel -lehden mukaan useampi mielenosoittaja tunkeutui maanantaina valaan suojelemiseksi asetetun vyöhykkeen sisälle.

Mielenosoittajien mielestä viranomaiset ovat jättäneet valaan heitteille kärsimään ja kuolemaan.

Eläimestä on tullut valtakunnanjulkkis ja kiistakapula siitä lähtien, kun sitä on yritetty huonolla menestyksellä auttaa poistumaan Saksan rannikolta.

Valas havaittiin Itämeressä Lyypekinlahdella maaliskuussa. Ensimmäisen kerran se ajautui rantaan Timmendorfer Strandissa 23. maaliskuuta.

Eläin saatiin palautettua sieltä veteen kaivamalla sille väylä kaivinkoneilla. Merialue on sille kuitenkin ilmeisesti niin matala, ettei se pääse omin avuin syvempiin vesiin. Asiaan vaikuttaa myös eläimen heikko kunto.

31. maaliskuuta Timmyksi nimetty valas rantautui jälleen, tällä kertaa matalaan lahteen Wismarin edustalla sijaitsevassa Poelin saaressa.

Asiantuntijoiden suosituksesta valaan auttamisyritykset on lopetettu. Siitä kerrottiin tiedotustilaisuudessa 1. huhtikuuta, johon osallistui asiantuntijoiden ohella Mecklenburg-Vorpommerin ympäristöministeri Till Backhaus.

"On turhaa viedä eläintä syvempään veteen, jos se on liian heikko uimaan itse.” Meribiologi Lisa Klemens

Valas on loukkaantunut alunperin todennäköisesti takerruttuaan verkkoon. Sillä arvellaan olevan muun muassa vettä keuhkoissa ja tulehduksia ihossa.

Heikentyneen valaan vapauttamisyritykset todennäköisesti tuottaisivat sille lisää kärsimystä.

"On turhaa viedä eläintä syvempään veteen, jos se on liian heikko uimaan itse. Se on sama, kuin heittäisi ikkunaan paiskautuneen linnun ilmaan ja toivoisi sen lentävän uudelleen”, Saksan merimuseon meribiologi Lisa Klemens vertasi Süddeutsche Zeitungin haastattelussa.

Viimeisimpänä keinona Timmyä on yritetty houkuttaa liikkeelle soittamalla sille valaanääniä. Sekään ei ole auttanut.

Eläimen tuskia lievittää palokunta, joka pitää sitä kosteana ruiskuttamalla sitä jatkuvasti vedellä.

Valaan lopettamistakin on ehdotettu, mutta asiantuntijat pitävät sitä liian riskialttiina. Epäonnistunut lopetusyritys voisi entisestään lisätä eläimen kärsimystä.

Valaan kuolema voi kestää kauan, sillä se pystyy elämään kuukausia ravinnotta.

Juttua muokattu 16.4. 8:40. Lisätty tieto viimeisimmästä pelastusyrityksestä.