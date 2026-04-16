Tarvitsetko kantojyrsijää? Rautakaupan jätti kokeilee työkoneiden vuokrausta Uusi palvelu toimii nyt kolmella paikkakunnalla, joissa asiakas voi ostamisen sijaan vuokrata erilaisia työkaluja sekä koneita.

Jaa Kuuntele

Kantojen poistaminen puutarhasta vaatii yleensä siihen soveltuvan jyrsinkoneen. Kuva ei liity juttuun. Kuva: Matti Turtiainen

K-Rauta Huittisista, Hyvinkäältä ja Porista on huhtikuun alusta alkaen voinut ostamisen lisäksi vuokrata työkaluja.

Vuokrattaviin työkaluihin kuuluu laaja valikoima koneita ja laitteita kuten poravasarat, kuivaimet, lattianhiomakoneet, tekstiilipesurit ja laattaleikkurit. Ulkotöihin on vuokrattavissa muun muassa maaporaa ja puutarhajyrää.

Esimerkiksi kantojyrsimen neljän tunnin vuokraus on hinnoiteltu noin 80 euroon. Laitteista maksetaan palautettava vakuus ja kohteen voi varata netissä.

Yhteistä vuokrattaville koneille on se, että ne ovat tyypillisesti sellaisia, joita tarvitaan harvoin ja, jotka ovat kalliita tai erityisen suurikokoisia.

Palvelu tuo ammattilaistason työvälineet saataville juuri silloin kun niitä tarvitaan. Asiakkaiksi odotetaan sekä kuluttajia että ammattirakentajia.

”Rakentajien ei tarvitse rautakaupassa asioituaan lähteä enää erikseen vuokraamoon.” Tommi Aittamaa

”Vuokraamalla voi matalalla kynnyksellä kokeilla uusia työkaluja, joita tarvitsee vain harvoin. Yksi tavoitteistamme on luoda uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta, tiedottaa K-Raudan Senior Concept Manager Katrine Kiuru-Luomala.

K-Rauta Hyvinkään kauppias Tommi Aittamaa odottaa vuokrauskokeilulta paljon.

”Rakennusyritysten työmaat hyötyvät siitä, että rakentajien ei tarvitse rautakaupassa asioituaan lähteä enää erikseen vuokraamoon, vaan vuokraaminen hoituu saman katon alla.”

Mikäli kokeilu onnistuu, palvelua saatetaan jatkossa laajentaa myös ketjun muihin myymälöihin. Sopimuskumppanina ja vuokralleantajana toimii Tool Matic / Boels Rent Oy.