Trump: Israel ja Libanon suostuivat kymmenen päivän aselepoon – lupasi rauhanneuvottelujaAselevon Libanonin ja Israelin välillä oli määrä alkaa keskiyöllä.
Israel ja Libanon suostuivat kymmenen päivän aselepoon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump torstai-iltana. Myös Libanon vahvisti tuoreeltaan Trumpin ilmoituksen.
Aselevon Libanonin ja Israelin välillä oli määrä alkaa keskiyöllä. Suomessa on tällä hetkellä sama aika kuin Israelissa ja Libanonissa.
Libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin edustaja kommentoi illalla uutistoimisto AFP:lle, että Hizbollah aikoo kunnioittaa aselepoa, jos Israel lopettaa iskunsa.
Trump kertoi omistamassaan Truth Social -palvelussa sopineensa asiasta Libanonin presidentin Joseph Aounin ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.
Hän kertoi kutsuvansa sekä Auonin että Netanjahun Valkoiseen taloon.
Neuvottelut sujuneet, iskut jatkuneet
Israel ja Libanon aloittivat neuvottelut tiistaina Washingtonissa. Israel ja Libanon ovat molemmat kehuneet neuvottelujen sujumista.
Hizbollah oli kuitenkin tyrmännyt neuvottelut ja jatkanut raketti-iskuja Israelin puolelle. Israel oli niin ikään jatkanut raskaita sotatoimiaan Libanonissa.
Trumpin mukaan seuraavissa neuvotteluissa yritetään saada aikaiseksi pysyvää rauhaa Libanonissa. Trumpin mukaan muun muassa varapresidentti J. D. Vance ja ulkoministeri Marco Rubio ovat mukana tulevissa neuvotteluissa.
Myös Aoun sanoi torstaina, että aselepo on "luonnollinen lähtökohta" maiden välisille suorille neuvotteluille.
Hizbollah: Vakava virhe
Aselevon ja neuvottelujen onnistumista varjosti ennalta äärijärjestö Hizbollahin vastustus.
Hizbollahin puolueen kansanedustaja Hussein Hajj Hassan kutsui aiemmin torstai-iltana neuvotteluja vakavaksi virheeksi AFP:n haastattelussa. Hizbollah on paitsi aseellinen äärijärjestö myös poliittinen puolue Libanonissa. Myöhemmin Hassan kertoi AFP:lle Hizbollahin kannasta aselepoon.
Hassan torjui Israelin näkemykset siitä, että hänen puolueensa olisi Iranin kätyri Libanonissa. Iran on ollut Hizbollahin tärkein tukija, ja se on toimittanut ryhmälle rahaa ja aseita jo vuosikymmenien ajan.
Israel haluaa kitkeä Hizbollahin
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut, että Hizbollahin hajottaminen on Israelin ensisijainen tavoite neuvotteluissa Libanonin kanssa. Israel sanoo haluavansa kitkeä Hizbollahin kaikkialta yhteiskunnasta Libanonissa.
Jo ennen Trumpin ilmoitusta medioihin alkoi tihkua tietoa aselevon mahdollisuudesta.
Ainakin Haaretz-lehti kertoi Israelin armeijan valmistautuvan aselevon alkamiseen Libanonissa torstai-iltana. Lehden sotilaslähteiden mukaan korkea-arvoiset Israelin sotilaskomentajat olivat saaneet käskyn valmistaa Etelä-Libanonissa olevat joukot aselepoon.
Libanonilaiset viranomaiset puolestaan kertoivat brittilehti Financial Timesille, että aselepo oli määrä julkistaa pian.
Yli parituhatta kuollutta
Ennen Trumpin ilmoitusta aselevosta Libanonin asevoimat ilmoitti, että Israel oli tuhonnut Etelä-Libanonissa tärkeän sillan. Qasmiyeh-sillan tuhoaminen on eristänyt Litanijoen eteläpuolen alueen muusta Etelä-Libanonista, asevoimat sanoi.
Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä maaliskuussa, kun Hizbollah aloitti iskut Israeliin Iranin tueksi. Israel on vastannut iskuilla Libanoniin sekä maahyökkäyksellä maan eteläosiin.
Libanonin terveysministeriön mukaan sodan aikana on kuollut noin 2 200 ihmistä. Israel on puhunut kymmenistä kuolleista Israelin puolella Hizbollahin raketti-iskuissa. Yli miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan Libanonissa.
Lähteenä myös uutistoimisto AFP.
