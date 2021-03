Keskusta vaatii työllisyystoimia: "Kotimaista omistajuutta on tuettava"

Jussi Nukari / Lehtikuva

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kertoivat tänään torstaina puolueensa talouslinjauksista.

Hallituspuolue keskustan mukaan katse on suunnattava jo koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan, jolloin edessä on välttämättömiä talous- ja työllisyysratkaisuja.

"Olemme tähän mennessä selvinneet koronasta monellakin mittarilla hyvin. Lähiviikot osoittavat, onnistummeko pääsemään maalisuoran yli voittajina. Mutta pelkkä koronan hoitaminen ja kriisijohtaminen ei riitä, vaan on pakko katsoa kauemmas", keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko linjaa.

Keskustan tavoitteena on varmistaa, että hallitus tekee huhtikuun kehysriihessä päätökset työllisyyden vahvistamisesta 20 000–30 000 lisätyöllisellä.

Lisäksi puolueen mukaan syksyllä on tehtävä samansuuruiset päätökset, jotta hallituksen tavoite 80 000 lisätyöllisestä saadaan kasaan.

Saarikon mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että Suomen talous saadaan kiinnittymään osaksi seuraavaa maailmanlaajuista noususuhdannetta.

"Vasta vuonna 2030 nähdään ja mitataan, miten nopeasti pääsimme mukaan kasvuun ja siihen nousujohteiseen buumiin, mikä on edessä kriisin jälkeen. Siihen on pakko päästä mukaan."

Keskustan puheenjohtajan mielestä Suomi pitää nostaa vaurastumisen tielle.

"Tarvitaan kestävää talouskasvua, joka on kestävää niin sosiaalisesti kuin ympäristöllisesti. Siihen ei ole muuta keinoa kuin työllisyyden vahvistaminen."

Keskustalle kestävä kasvu tarkoittaa tilannetta, jossa koronakriisin hoidossa käynnistynyt valtion vauhdikas velkaantuminen ei jää päälle.

"Keskellä kriisiä finanssipolitiikkaa ei kiristetä. Se on vanha hyvä ohje, jota noudatetaan koronan aikana. Osana uskottavaa finanssipolitiikkaa on pidettävä kiinni valtiontalouden menokehityksistä, kun välitön kriisi on selätetty", valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) toteaa.

Vanhanen painottaa, että poliitikkojen on tarjottava yrittäjille vakaa toimintaympäristö.

”Yritysten ja omistajien pitää tietää, mitkä ovat yhteiskunnan asettamat ehdot. On oltava vakautta ja ennustettavuutta, ettei tule ikäviä yllätyksiä. Siihen pitää voida luottaa.”

Saarikko pitää velkaantumisen vauhtia huolestuttavana niin maailmanlaajuisesti kuin kotitalouksissa.

"Vielä huolestuttavampaa on yli varojen eläminen silloin, jos ei ole rohkeutta uudistua."

Keskustalaiset peräänkuuluttavat yrittäjyys- ja investointimyönteistä yhteiskuntaa, jossa uusia yrityksiä uskalletaan perustaa ja riskejäkin ottaa.

"Kotimaista omistajuutta on tuettava ja vahvistettava. Tässä maassa pitää olla ihmisiä, jotka haluavat omistaa, ja omistamista pitää myös arvostaa", Saarikko sanoo."

"Tavoittelemme sellaista investointien näkyä, jonka pohja on omistettu, suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Tässä kaikessa valtiolla on näkemyksemme mukaan myös vahva rooli."

Keskustan talousohjelma lähtee siitä, että koko maan kasvupotentiaali otetaan käyttöön. Keskeisessä roolissa ovat uusiutuvat energialähteet, kuten metsäbiotalous.

"Kasvu syntyy niin suurissa kaupungeissa kuin maakunnissa. Viime viikkojen jätti-investointiuutisethan ovat maakuntiin syntyneitä investointeja", puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi toteaa.